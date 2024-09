"Puede escapar de ser engullida": Descubrimiento de planeta muestra qué pasaría con la Tierra al morir el Sol

30 sept. 2024 - 16:29 hrs.

¿Qué pasó?

Un grupo de científicos descubrió un planeta parecido a la Tierra que orbita alrededor de una estrella muerta que se encuentra a 4 mil años luz de la Vía Láctea. Este hallazgo permite mostrar lo que pasaría con la Tierra una vez que el Sol muera. De todos modos, es importante precisar que, pese a su semejanza con nuestro planeta, no existe posibilidad de vida en él.

Los científicos calculan que en unos 5 mil a 10 mil millones de años más el Sol comenzará su ciclo final, convirtiéndose en una gigante roja y expandiéndose, para así arrasar con todo a su paso, incluyendo los planetas más cercanos.

¿Qué pasará con la Tierra cuando el Sol muera?

Según explicó Science Alert, las predicciones apuntan a que el Sol se expandirá tanto que alcanzará la órbita de Marte, engullendo a Mercurio, Venus y la Tierra en el proceso. Teniendo en cuenta ese escenario, los expertos creen que esto destruirá nuestro planeta, pero con este nuevo descubrimiento han surgido dudas y podría ser que siga en pie, aunque es probable que la vida en la Tierra desaparezca.

"La explicación más simple es que el planeta sobrevivió a través de la estrella anfitriona gigante roja", explicó Keming Zhang, astrónomo de la Universidad de California que dirigió el estudio, publicado en Nature Astronomy.

"La Tierra puede escapar por poco de ser engullida"

El descubrimiento mostraría un escenario casi perfecto sobre el futuro de la Tierra, ya que la enana blanca, es decir, la estrella moribunda, tiene la mitad de la masa del Sol. Esto sugiere que antes de morir tenía más o menos el mismo tamaño. Además, el planeta habría estado a una distancia similar que la Tierra del Sol.

Zhang detalló que "la órbita actual del planeta, de 2,1 unidades astronómicas, se encuentra exactamente en el lugar donde se esperaría encontrar al planeta Tierra después de que el Sol se haya convertido en una enana blanca”.

En la actualidad, los modelos no están de acuerdo en si la Tierra puede evitar ser engullida o no, "porque no conocemos con suficiente precisión la tasa de pérdida de masa del Sol gigante rojo. Por lo tanto, nuestro descubrimiento sugiere que algunos de los modelos que predicen que la Tierra no sobrevivirá pueden ser demasiado pesimistas. Al final, la Tierra puede escapar por poco de ser engullida de manera similar a nuestro sistema descubierto", afirmó.

Incluso, es posible que la muerte del Sol termine beneficiando a otros mundos, donde los humanos podrían tener otra oportunidad. En esa línea, el astrónomo planteó que "a medida que el Sol se convierta en una gigante roja, la zona habitable se desplazará hacia la órbita de Júpiter y Saturno, y muchas de sus lunas se convertirán en planetas oceánicos. Creo que, en ese caso, la humanidad podría migrar hacia allí".

Todo sobre Astronomía