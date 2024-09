Meteorólogo salva en vivo a una mujer atrapada en vehículo tras inundaciones por huracán Helene en EEUU

Estados Unidos está siendo fuertemente afectado por el huracán Helene, principalmente en Atlanta, Georgia. Las inundaciones están a la orden del día y, en relación con esto, el meteorólogo de Fox Weather, Bob Van Dillen, se ha convertido en un verdadero héroe tras salvar a una mujer que estaba atrapada en su vehículo.

El hecho quedó registrado a través de un reporte en vivo realizado por el experto desde Peach Tree Creek el pasado viernes 27 de septiembre, una de las zonas más afectadas. El profesional fue en ayuda de una mujer que gritaba por auxilio luego de que no pudiera salir de su automóvil.

El meteorólogo precisó que, cuando se enteró de la situación, llamó al número de emergencias (911). Sin embargo, debido al colapso que tenía el personal de ayuda en esos instantes, esperó cinco minutos más, pero no logró comunicarse con ellos y fue en ayuda de la mujer.

Bob dejó sus elementos de trabajo y le gritó a la conductora "¿Estás bien?", tras meterse en el agua hasta el pecho. "Al diablo, la voy a buscar", mencionó el experto, quien liberó el cinturón de seguridad de la mujer y la llevó con él hacia una zona segura.

My former @CNN colleague @foxweather meteorologist @BobVanDillen was reporting on the flooding in my hometown of Atlanta when he heard a woman and saved her from her flooded car. What a hero! #HurricaneHelene #TropicalStormHelene pic.twitter.com/tZNkwQ8fwA