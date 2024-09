Captan instante en que un asteroide impacta contra la Tierra cerca de la isla filipina de Luzón

Tal y como la anunciaron científicos, durante el miércoles se reportó la caída de un asteroide en una isla cercana a Filipinas, hecho que fue viralizado en las redes sociales.

El ingreso del objeto en la atmósfera generó una “bola de fuego”. Según se informó, la roca impactó cerca de la isla de Luzón.

El asteroide, bautizado como el 2024 RW1, se quemó sobre el océano Pacífico occidental, cerca de la isla de Luzón (Filipinas).

El objeto, de aproximadamente un metro de diámetro, entró en la atmósfera a 20,8 km/s. Aun así, no llegó a representar peligro para nadie en nuestro planeta.

2024 RW1 fue descubierto durante la mañana del 4 de marzo y se logró calcular su llegada, a las 16:46 (UTC) cerca de la Isla Luzón, en Filipinas. El evento ocurrió tal como se había previsto.

Es la novena vez en la historia que se detecta un asteroide antes de que impacte contra la Tierra.

Here’s how Asteroid RW1 looks like from Gonzaga, Cagayan, Philippines. Best shot so far!! 😍 pic.twitter.com/eYgQsHqxFP