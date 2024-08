El extraño objeto que genera intriga en astrónomos: Viaja a 1,9 millones de kilómetros por hora directo a la Vía Láctea

20 ag. 2024 - 17:45 hrs.

Intriga ha generado en el mundo de la Astronomía un cuerpo estelar que no ha sido capaz de identificar por parte de los profesionales del rubro. El objeto en cuestión no ha pasado desapercibido, pues no solo se dirige a nuestra Vía Láctea, sino que además lo hace a una velocidad de 1,9 millones kilómetros por hora.

De acuerdo a lo que consignan medios como el Huffington Post, este elemento se encuentra a unos 400 años de la Tierra y su masa es de, aproximadamente, el 8% del Sol o, dicho de otra manera, 80 veces la masa de Júpiter.

Esas características sitúan a este cuerpo en la categoría de las llamadas "enanas marrones". Según apunta Adam Burgasser, jefe del equipo de investigación de la Universidad de California, esta enana marrón tiene una velocidad extrema, lo suficientemente rápida como para no tener relación con la Vía Láctea.

Este cuerpo, que ha sido bautizado bajo la denominación de CWISE J1249+3621 "se suma a una serie de estrellas de ‘hipervelocidad'", dice Burgasser.

Imagen referencial / Créditos: Shutterstock

La importancia de esta en particular, a diferencia de las anteriores que han sido descubiertas en los últimos años y décadas, es que el CWISE J1249+3621 se encuentra a una distancia mucho más acotada.

De lo que se ha podido estudiar de esta masa, se ha podido revelar una composición química extraña. De hecho, varios de los resultados que se han obtenido hasta ahora serán utilizados para poder dar con alguna información que permita explicar los orígenes del cuerpo.

“La órbita es sin duda el aspecto más sorprendente de este objeto; se mueve radialmente dentro y fuera del centro de la Vía Láctea y casi perfectamente en el plano", han indicado los investigadores.

"La mayoría de las estrellas de alta velocidad que observamos tienen órbitas mucho más caóticas o inclinadas. Creo que esto es una pista real sobre su verdadero origen”, sumaron.