"Hay muertos": El mensaje que le envió a su padre una de las sobrevivientes del naufragio del velero Bayesian en Italia

21 ag. 2024 - 16:39 hrs.

Han pasado más de dos días desde que se registró el naufragio del yate de lujo bautizado Bayesian, en el que estaba el magnate británico de tecnología Mike Lynch, calificado como el Bill Gates británico, quien estaba celebrando su absolución por un juicio de fraude en su contra.

Lynch había organizado una fiesta en la embarcación con doce pasajeros y diez miembros de la tripulación a 700 metros del puerto de Porticello (Siciclia) en Italia, cuando una fuerte tromba marina hizo naufragar el yate de 56 metros de largo.

Por ahora, se han encontrado cinco cadáveres y dos desaparecidos, mientras que quince pasajeros sobrevivieron. Dentro de ellos se encuentra el caso de la abogada neozelandesa Ayla Ronald, quien le escribió un mensaje a su padre minutos después del fatal accidente.

¿Qué dijo la abogada sobreviviente a su padre tras el naufragio del yate?

Ayla Ronald, asociada senior del bufete de abogados Clifford Chance, logró sobrevivir al naufragio del supervelero Bayesian y rápidamente logró contactarse con su padre tras el accidente.

"Le he enviado mensajes de texto a mi hija y no me ha dado ninguna actualización sobre el personal desaparecido o el personal rescatado. Ella solo me ha dicho que hay muertos y que ella y su pareja están vivos", contó Lin Ronald a The Telegraph.

La mujer de 36 años había sido invitada a la celebración junto a su pareja, Matthew Fletcher, para festejar la absolución de Mike Lynch en "uno de los casos de fraude más grandes de Silicon Valley".

"Ayla es una abogada que forma parte del equipo legal que fue invitado a navegar como resultado del éxito en el reciente caso judicial de Estados Unidos", dijo el padre de la sobreviviente. "Ella está muy conmocionada", agregó.

Participación crucial en el rescate

La presencia de Ayla en el accidente fue crucial en el rescate, pues su teléfono era el único que tenía batería. Incluso, participó en la ayuda para coordinar con los socorristas, según el New Zealand Herald.

Ayla es nativa de Christchurch, Nueva Zelanda, y estudió en la Universidad de Otago en Nueva Zelanda antes de mudarse a Londres, donde trabaja desde hace largos años.

Por ahora, se sabe que Mike Lynch y su hija Hannah, de 18 años, se encuentran entre los que siguen desaparecidos, mientras que la esposa de Lynch, Angela Bacares, quien es propietaria del yate, estaba entre las 15 personas rescatadas.