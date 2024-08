¿Por qué advierten sobre eventual "megaterremoto" en Japón?: Expertos explican cómo funciona el sistema de alertas

09 ag. 2024 - 17:16 hrs.

¿Qué pasó?

Luego del terremoto de magnitud 7,1 que afectó a Japón este jueves 8 de agosto, las autoridades del país nipón emitieron una alerta respecto a la posibilidad de un "megaterremoto" en su territorio.

¿Por qué alertan sobre un posible "megaterremoto" en Japón?

Aunque en la actualidad no existe la capacidad de predecir un terremoto ni su magnitud, en Japón tienen desplegado un sistema de sensores submarinos que les permite realizar un análisis de datos al movimiento de las placas tectónicas.

El geofísico de la Universidad Católica de Temuco, Cristian Farías, explicó que frente a las costas de Japón "las placas están sumamente bloqueadas y, al momento de desbloquearse, o comenzar simplemente su desbloqueo, empiezan con un pequeño movimiento previo, como si de a poco se fueran a empezar a liberar".

"Ese pequeño movimiento llamado 'slow slip' es el que genera sismos por los costados, porque deforma la corteza", puntualizó respecto al desbloqueo de placas.

AFP (referencial)

Farías detalló que si los 'slow slip' son un buen precursor, "está maravilloso porque se podría detectar, y Japón ahora tiene, hace ya unos cuantos años, cables submarinos que tienen sensores en todos lados para poder detectar también ese tipo de deformaciones en la corteza".

"Entonces, no es que Japón diga 'se viene un gran terremoto', ese no es el punto. Ocurre un terremoto de 7,1 y uno de los tantos escenarios posibles es que esto sea el inicio de una secuencia que dé pie a un gran terremoto, pero no necesariamente va a ser el caso", enfatizó.

Por su parte, el investigador del Laboratorio Geotsunami de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), Matías Carvajal, detalló que "cuando ocurre un terremoto de una magnitud de 7,0 hacia arriba, lo que hace este movimiento es comprimir o estirar las rocas que están cerca, lo que puede adelantar la ocurrencia del próximo terremoto en zonas aledañas, aunque lo más probable es que no pase nada”.

“El último megaterremoto que tuvo Japón -magnitud 9,0- que fue el más grande de dicha zona en los últimos mil años, fue justamente precedido por un sismo de grado 7,0. Eso no es una coincidencia y también ha ocurrido en Chile. Por ejemplo, el terremoto de Valdivia de 1960, que es el movimiento más grande registrado en la historia de la humanidad, fue precedido por un terremoto magnitud 8,1 ocurrido 33 horas antes en Concepción", agregó.

Japón alerta sobre posibilidad de un "megaterremoto"

El "aviso de megaterremoto" fue emitido por la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). "La posibilidad de que se produzca un sismo de gran intensidad es más alta de lo normal, pero esto no indica que un gran terremoto vaya a ocurrir con certeza", señaló esta entidad.

Es la primera vez que las autoridades niponas lanzan un aviso de este tipo tras la implementación del sistema de alertas a raíz del devastador terremoto ocurrido en el país en 2011, que desencadenó el accidente nuclear de Fukushima.

