Terremoto en Japón: Revisa los impactantes videos del sismo 7,1

Un terremoto de magnitud 7,1 con epicentro en el mar golpeó este jueves las costas del sur de Japón, provocando daños menores y una advertencia de tsunami, pero que solo ocasionó olas de poca altura.

Según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos, el sismo se produjo a las 16:43 horas de Japón (03:43 am de Chile), a 20 km al noreste de Nichinan, en la isla de Kyushu, con una profundidad de 25 km.

En el caso de Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó la posibilidad de un tsunami en las costas de nuestro país.

A pesar de su intensidad, no se han reportado víctimas fatales, sin embargo, el movimiento telúrico generó pánico entre los japoneses, lo que quedó registrado en varios videos que luego se viralizaron.

🇯🇵FOOTAGE SHOWS 7.1 MAGNITUDE EARTHQUAKE IN #JAPAN



Strong shaking has been reported in the Miyazaki Prefecture on southern Japan’s Kyushu Island.



Tsunamis of up to 20cm are already being recorded in the region. pic.twitter.com/12pqo7yHQl