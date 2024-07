Para resolver la disputa: Presidente Lula llama a publicar las actas electorales de Venezuela

30 jul. 2024 - 18:55 hrs.

¿Qué pasó?

Este martes, el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, pidió que se publiquen las actas electorales en Venezuela, con el fin de "resolver" la disputa en torno al resultado de las elecciones que proclamaron a Nicolás Maduro como vencedor.

¿Qué dijo el presidente Lula da Silva?

"Es normal que haya una disputa. ¿Cómo se resuelve? Presenten las actas. Si el acta genera dudas (...) la oposición entra con un recurso y espera al proceso en la Justicia. Habrá una decisión, que tenemos que acatar. Estoy convencido de que es un proceso normal, tranquilo", afirmó Lula en una entrevista con una filial de la TV Globo divulgada el martes.

"No hay nada grave, no hay nada que asuste. Veo a la prensa brasileña tratando (el tema) como si fuese la tercera guerra mundial. No hay nada de anormal", agregó Lula.

El Consejo Nacional Electoral de Venezuela, de línea oficialista, otorgó la victoria de los comicios del domingo a Nicolás Maduro, para un tercer mandato de seis años, un resultado que la oposición denuncia como "fraude".

Lula da Silva / Aton

"Cuanta más transparencia haya, más chances tiene de tener tranquilidad para gobernar"

"Cuando hayan presentado las actas, y se confirme que las actas son verdaderas, todos tenemos la obligación de reconocer el resultado electoral de Venezuela", afirmó Lula en la entrevista, su primera manifestación pública sobre el asunto.

"El presidente Maduro sabe perfectamente bien que cuanta más transparencia haya, más chances tiene de tener tranquilidad para gobernar", cerró.

Presidente de México pide no meter "las narices" en Venezuela

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este martes no meter "las narices" en Venezuela a quienes cuestionan e incluso denuncian un fraude en las elecciones que dieron un tercer mandato consecutivo a Nicolás Maduro.

"Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática", dijo el mandatario izquierdista durante su habitual rueda de prensa.

López Obrador reiteró que su gobierno reconocerá los resultados que emita el Consejo Nacional Electoral (CNE), de línea oficialista, e instó a esperar el computo final y a "no descalificar" los comicios "ni en un sentido ni en otro".

