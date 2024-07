Líder chavista en Venezuela pide cárcel para Edmundo González y María Corina Machado: "Al fascismo no se le perdona"

30 jul. 2024 - 17:18 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente del Parlamento de Venezuela y líder chavista, Jorge Rodríguez, pidió cárcel para el recién derrotado candidato presidencial, Edmundo González Urrutia, y para la líder de la oposición, María Corina Machado.

Así lo solicitó Rodríguez este martes en una sesión de la Asamblea Nacional en la que los acusó de ser los responsables de una "conspiración fascista" contra las recientes elecciones presidenciales.

Cabe recordar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le otorgó la victoria a Nicolás Maduro con el 51% de los votos, con lo que seguirá al mando del país por los próximos seis años. Sin embargo, desde la oposición acusan fraude electoral y varios países han cuestionado los resultados, entre ellos el presidente Gabriel Boric.

"Al fascismo no se le perdona"

En un discurso, Rodríguez afirmó que "con el fascismo no se pueden tener contemplaciones, no se dialoga, no se le dan beneficios procesales. Al fascismo no se le perdona. Con el fascismo no se transige, se le aplican las leyes".

Jorge Rodríguez / AFP

El también jefe del comando de campaña del chavismo exigió al Ministerio Público que tenía que llevar presos a "no solamente los malandros, tienen que ir presos sus jefes (líderes opositores), los que les ordenaron, los que les pagaron", enfatizó.

"Cuando digo jefes, no me refiero solamente a María Corina Machado, que tiene que ir presa, me refiero a Edmundo González Urrutia, porque él es el jefe de la conspiración fascista que están intentando imponer en Venezuela. Esa es la verdad", complementó Rodríguez.

Rodríguez asegura que buscan imponer una "guerra civil" en Venezuela

Los dardos del presidente del Parlamento no se quedaron solo ahí, ya que luego acusó que "todo ese supuesto comando no era un comando de campaña, era un comando de acción violenta de intentar sembrar una guerra civil en Venezuela".

Asimismo, Rodríguez cuestionó las actas que desde la oposición, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), han presentado para demostrar que obtuvieron una "abrumadora" victoria a su candidato por encima de Maduro.

“Yo puedo ya mismo, denme cuatro horas, en cuatro horas puedo inventar 100 millones de actas donde 100% de los pueblos del planeta afirman que María Corina Machado es una fascista”, apuntó.

Maduro responsabiliza a líderes opositores de la "violencia criminal" en Venezuela: Suben a 11 los muertos en protestas Perú refuerza sus controles migratorios para evitar el ingreso de un nuevo éxodo de venezolanos La OEA denuncia la "manipulación más aberrante" en presidenciales de Venezuela Te puede interesar

Cabe recordar que la Asamblea Nacional (Parlamento) de Venezuela cuenta con mayoría chavista y ya dio su reconocimiento al resultado oficial de las elecciones presidenciales informados por el CNE.

Sin embargo, desde este lunes se han reportado múltiples protestas en Caracas y varios puntos del país cuestionando los resultados. Además, se registran 11 personas fallecidas.

Todo sobre Venezuela