Conmoción en el mundo del deporte: Boxeador de 28 años muere a pocos meses de haberse coronado campeón

Una lamentable noticia que enluta al deporte llega desde Europa. Esto, luego de que Andrew Tham, de tan solo 28 años, falleció en un trágico accidente automovilístico.

El hecho ha golpeado, particularmente, al boxeo escocés, considerando que en septiembre pasado, Tham se había coronado campeón de la categoría peso pluma.

Todo sobre Sucesos

Respecto al hecho que terminó con la vida del deportista, este ocurrió en medio de una colisión con un automóvil a eso de las 18:50 horas del jueves.

El boxeador, que transitaba en una motocicleta, tuvo que ser trasladado al Hospital Universitario Queen Elizabeth en Glasgow, el domingo, a tres días del accidente que lo dejó con heridas de gravedad.

Desde entonces, han sido múltiples homenajes a quien se terminó proclamando campeón escocés de peso pluma nueve meses atrás.

En ese sentido, St Andrew's Sporting Club, uno de los clubes donde se perfeccionó en la disciplina, reaccionaron a propósito del hecho en su cuenta de X.

"En nombre de la familia Tham, el St Andrew's Sporting Club está devastado al confirmar el trágico fallecimiento de Andy Tham", dijeron en primera instancia.

"Andy era un campeón en el ring y un personaje fuera del ring. Ha sido un honor tenerlo en nuestro establo durante toda su carrera en el boxeo profesional y todos lo extrañaremos mucho", sumaron.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia y amigos. Le pedimos que respete su privacidad en este momento difícil", cerraron.

On behalf of the Tham family, St Andrew’s Sporting Club are devastated to confirm the tragic passing of Andy Tham. pic.twitter.com/SXNsPsZBQk