El dramático abrazo final de tres amigos antes de ser arrastrados por un río en Italia

Conmoción han causado en Italia las dramáticas imágenes del último abrazo de tres amigos previo a que fueran arrastrados por las aguas del río Natisone, en la provincia de Udine, al noreste del país.

Las fuertes lluvias en el norte italiano provocaron una repentina crecida del río, la que sorprendió a los tres amigos, dos mujeres y un hombre, que realizaban una excursión el día viernes en una pequeña isla en el lecho del Natisone.

De acuerdo a La Vanguardia, cuando los amigos llegaron a celebrar un examen universitario que había rendido una de las chicas, el lugar estaba prácticamente seco, pero después las aguas crecieron inesperadamente, por lo que una de las jóvenes llamó a los servicios de emergencia.

Rápidamente, llegaron al lugar los bomberos, personal del ayuntamiento de Premariacco y hasta un helicóptero, pero lamentablemente ya era demasiado tarde y los tres amigos fueron arrastrados por la corriente sin que se pudiera hacer nada por ellos.

"Les lanzamos una cuerda, pero fueron literalmente tragados por el agua en frente de nuestros ojos. Los vimos desaparecer", dijo Giorgio Basile, el jefe de los bomberos provinciales de Udine.

Mientras esperaban la ayuda de los bomberos, los tres amigos decidieron abrazarse para así hacer frente a la fuerza de las aguas que les llevaba hasta las rodillas, unas imágenes que han conmocionado a toda Italia.

Según el alcalde de Premariacco, Michele De Sabata, en el río Natisone está prohibido el baño, precisamente por las crecidas repentinas. "Los chicos tenían la posibilidad de huir y salvarse, el agua les estaba rodeando, pero todavía estaba baja. Es probable que no lo hubieran hecho para no mojarse. Por desgracia el río bajaba a una velocidad impresionante".

Los cuerpos de ambas jóvenes, Patrizia Cormos (20) y Bianca Doros (23), fueron encontrados en las orillas del río, a uno 50 metros unos del otro, y a 800 metros desde el lugar en donde fueron arrastrados. En tanto, aún continúan las labores de rescate para encontrar a Cristian Molnar (25).

🔴 Tre giovani sono dispersi in provincia di Udine, a causa della piena del fiume Natisone, dopo le piogge torrenziali delle scorse ore. Erano abbracciati per affrontare la piena e non sono riuscite ad afferrare la corda dei soccorritori. Le ricerche sono in corso. pic.twitter.com/Mm75DezBen