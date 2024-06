"Teníamos tantos sueños": Boda en Colombia termina convertida en una tragedia

03 jun. 2024 - 16:08 hrs.

Un día que debería haber sido de total alegría para una novia, terminó lamentablemente en tragedia, cuando su dama de honor y una niña murieron aplastadas por el techo del lugar en donde se celebraba la boda.

Boda termina en tragedia

Todo ocurrió el pasado sábado 1 de junio en Valledupar, al norte de Colombia, ciudad en donde Ebed Shaddai Calderón contraía matrimonio en medio de un fuerte aguacero.

De acuerdo a Caracol Noticias, fue la fuerte lluvia la que obligó a los 82 asistentes del enlace a entrar a la casa de campo del recinto en donde se celebraba tan especial ocasión, pero lamentablemente, todo se tornó en una tragedia.

Novios brindando (Referencial Shutterstock)

Fue cuestión de minutos para que el techo del salón de eventos colapsara por el mal tiempo y terminará matando a la dama de honor, identificada como Naileth María Guerra Ochoa, de 22 años, y Saray Varela, una niña de tan solo 12 años.

"Teníamos tantos sueños"

Tras el triste desenlace de su matrimonio, la novia utilizó sus redes sociales para despedirse y homenajear a su amiga y dama de honor.

"Mi amiga linda, mi reina, mi mona, la del corazón más noble, no puedo creer todo esto. Dios mío, te rogué tanto, Dios mío. Gracias por ser un ángel en mi vida, por amarme tanto, manita, me duele el alma, teníamos tantos sueños", escribió Ebed.

"Me duele, me duele mucho, solo le pido a Dios que traiga un consuelo inmenso a todos los que te amamos con el corazón. Dios mío, no entiendo, padre, por qué", agregó.

Un familiar de la joven, Gustavo Villa, dijo que la tragedia ocurrió en un abrir y cerrar de ojos cuando Naileth estaba junto a su madre. "Pasaron los novios a felicitar, la mamá le dice: 'Quédate hija para que me acompañes', en el momento que se para no pasan ni 10 segundos cuando ocurre el suceso".

"Correcciones menores" en el techo

El administrador del centro de eventos señaló que el techo del recinto estaba impermeabilizado y que "solo estábamos haciendo unas correcciones, pero en la parte de afuera", por lo que no se explica el origen de la tragedia.

Por su parte, el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco, anunció una investigación para esclarecer las responsabilidades de este lamentable hecho.