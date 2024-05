Se hizo un tatuaje de Winnie The Pooh y lleva dos años con dolor: "Los comentarios recibidos son horribles"

29 may. 2024 - 17:31 hrs.

Una joven española llamada Lydia se realizó un tatuaje del reconocido personaje de ficción Winnie the Pooh en su muslo derecho, hace ya dos años.

Sin embargo, el que sería uno más de los tatuajes de la joven, se ha convertido en una verdadera pesadilla, puesto que a dos años de haberlo realizado aún presenta dolor y además toda la zona amarilla del diseño está cubierta por una costra.

Todo sobre España

El motivo de que el tatuaje no haya cicatrizado se debe a que presentó una reacción alérgica. "Me dio alergia la tinta. Ahora me río, antes no. Simplemente, me dio alergia la tinta", explicó al programa Espejo Público.

Aunque tiene varios tatuajes más, nunca se había hecho que no fuera negro y pese a que le habían advertido que con la tinta de color podía tener problemas, la afectada reconoció que "no me quise hacer la prueba de la alergia porque pensaba que mi cuerpo aguantaba, y era mentira".

"Los comentarios recibidos son horribles"

Sobre la solución que podría tener para "recuperar" su tatuaje, detalló que "se puede repasar" , pero antes habría que hacer varias pruebas para reconocer cuál es la tinta que le genera alergia.

"Duele mucho, a mí me da miedo, por eso sigue igual. Llevo dos años con el tatuaje y sigue igual. Me da miedo volver a repasármelo, simplemente, por el dolor que me causó", sinceró.

En cuanto a la opción de removerlo con alguna técnica como láser, detalló que pese a que nunca cicatrizó "no me lo quiero quitar. A mí me encanta mi Winnie the Pooh".

A dos años de haberlo realizado, a Lydia ya no le afecta el estado de su tatuaje. "Lo llevo súper bien. Al final las redes sociales son muy malas y los comentarios recibidos son horribles, ya estoy curada de espanto. Al que no le guste que no lo mire", concluyó.