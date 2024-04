Presidente de España evalúa su renuncia al cargo tras investigación en contra de su esposa por corrupción

24 abr. 2024 - 14:42 hrs.

¿Qué pasó?

El presidente de España, Pedro Sánchez, declaró este miércoles que va a "reflexionar" sobre su permanencia en el cargo y que comunicará su decisión el próximo lunes, luego de que la justicia anunciara una investigación en contra de su esposa por presunta corrupción.

Sánchez denunció "graves ataques"

"No suele ser habitual que me dirija a usted a través de una carta, sin embargo, la gravedad de los ataques que estamos recibiendo mi esposa y yo (...) me hacen pensar que esta es la mejor vía para expresar mi opinión", señaló el mandatario a través de una publicación en su cuenta de X.

En la misiva, la autoridad española explicó que "un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra mi mujer, Begoña Gómez, a petición de una organización ultraderechista llamada Manos Limpias, para investigar unos supuestos delitos de tráfico de influencias y de corrupción en los negocios".

AFP

La investigación, cuyas diligencias fueron declaradas "secretas" por el tribunal, se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara que se indaga en la relación de Gómez con empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del gobierno.

El medio afirma que la investigación está relacionada con presuntos vínculos de Gómez con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, que mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate de la empresa, gravemente afectada por la caída del tráfico aéreo debida a la pandemia de coronavirus.

"Se trata de una operación de acoso"

"Se trata de una operación de acoso y derribo por tierra, mar y aire, para intentar hacerme desfallecer en lo político y en lo personal, atacando a mi esposa", denunció Pedro Sánchez, asegurando que soy "consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal, sino por ser mi esposa".

El presidente de España agregó que las acusaciones radican en su triunfo en las elecciones del año pasado: "Fueron conscientes de que con el ataque político no sería suficiente y ahora han traspasado la línea del respeto a la vida familiar de un presidente del Gobierno y el ataque a su vida personal".

Tras esto, manifestó que necesita "parar y reflexionar" sobre "si debo continuar al frente del Gobierno o renuncia a este alto honor".

Acto seguido, anunció que cancelará su agenda pública algunos días "para poder reflexionar y decidir qué camino tomar", afirmando que el próximo lunes 29 de abril "comparecerá ante los medios de comunicación y daré a conocer mi decisión".

