Mañana comienza primer juicio penal en contra de expresidente Donald Trump

14 abr. 2024 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

Mañana, lunes 15 de abril, comenzará el juicio penal en contra del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Nueva York.

Este es el primer juicio criminal en contra de un exmandatario de ese país. El líder republicano está siendo acusado de 34 cargos relacionados con un pago a una exactriz erótica.

En el intertanto, Trump hace campaña rumbo a las elecciones del 5 de noviembre, en las que enfrentará al actual mandatario demócrata, Joe Biden.

El juicio en contra de Donald Trump

Trump comparecerá ante un tribunal de Nueva York para hacer frente a las acusaciones de falsificación de registros comerciales en un plan para encubrir un supuesto encuentro sexual con la entonces actriz porno Stormy Daniels y no perjudicar así su elección como mandatario en 2016.

Los otros casos penales contra el expresidente —centrados en un presunto almacenamiento de documentos de alto secreto en Florida después de abandonar la Casa Blanca y su implicación en los intentos de anular las elecciones de 2020— se enfrentan a múltiples retrasos.

"Aquí no hay absolutamente nada"

“Me han acusado más que a Al Capone, el gran gángster. Aquí no hay absolutamente nada. No hay ningún delito menor, no hay ningún delito grave, no hay ningún delito federal”, dijo Trump ante un animado público días antes del juicio.

El republicano también utilizó un lenguaje similar en su plataforma Truth Social para atacar al juez que supervisará su proceso en Nueva York, llamándolo “totalmente contradictorio y corrupto”.

