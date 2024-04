Embarazada no fue atendida en hospital argentino y falleció minutos después: "Ni siquiera le tomaron la presión"

05 abr. 2024 - 16:25 hrs.

La madre de una mujer embarazada de 27 años, denuncia que su hija falleció tras ser mal atendida por funcionarios del en Hospital Eva Perón, en Argentina.

Con 7 meses de embarazo, Solange González asistió de emergencia al recinto tras experimentar fuertes dolores de cabeza, sin embargo, en respuesta solo se le habría entregado una pastilla de paracetamol.

“Cuando llegamos no nos atendieron, ni siquiera le quisieron tomar la presión. Yo les pedía por favor que la asistirán, porque mi hija no daba más, pero me mandaron a buscar la ambulancia y le dieron un paracetamol. Cuando salimos, dimos la vuelta y Sol se cayó al piso y empezó a convulsionar”, señaló a TN Rosa, la madre de Solange.

Solange González /Facebook

Posteriormente, llegó una patrulla de policías, quienes exigieron a las autoridades del recinto que la mujer fuera ingresada al hospital.

Según señalo el medio, el bebe de Solange falleció a las pocas horas de que ella fuera internada en cuidados intensivos.

Tan solo cinco días después, la mujer también murió, a causa de lo que su madre cree fue una preeclampsia, condición arterial que afecta a algunas mujeres después de las 20 semanas de embarazo.

"Voy a luchar para tener justicia"

Tras el trágico indecente, Rosa busca justicia para su hija, demandando que las enfermeras que no la atendieron sean castigadas por la ley.

“No voy a parar hasta ver esas tres enfermeras que no la asistieron tras las rejas. Por más que me lleve el tiempo que me queda de vida", expresó al medio argentino.

"Voy a luchar para tener justicia y que esto no le vuelva a pasar a nadie más" agregó la madre de Solange.

Hasta el momento aún se desconoce la causa de muerte de Solange, ya que aún no se han realizado las pericias forenses necesarias.

