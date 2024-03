Tormenta geomagnética severa golpea a la Tierra: ¿Qué consecuencias tiene para el planeta?

Una tormenta geomagnética de categoría G4 (severa) está impactando a la Tierra según informó el Centro de Predicción de Clima Espacial (SWPC) de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

El fenómeno comenzó el pasado sábado 23 de marzo y, de acuerdo a los pronósticos, debería finalizar al mediodía de este lunes 25.

Una tormenta geomagnética severa consiste en "una perturbación importante en el campo magnético de la Tierra", indican desde la NOAA, para luego precisar que durante el transcurso de este fenómeno su intensidad va variando "entre niveles más bajos y condiciones de tormenta severa".

La agencia estadounidense llamó a la ciudadanía a "no anticipar impactos adversos" y a no realizar ninguna acción adicional ante la alerta por tormenta geomagnética.

The 23 March CME arrived at around 24/1411 UTC. Severe (G4) geomagnetic storming has been observed and is expected to continue through the remainder of the 24 March-UTC day and into the first half of 25 March. pic.twitter.com/CDXQtyv4yp