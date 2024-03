"Aún quedan buenas personas": Chofer de bus devolvió bolso lleno de dólares y no quiso recibir recompensa

19 mar. 2024 - 16:06 hrs.

Un notable gesto tuvo un conductor de bus que encontró una mochila con una gran cantidad de dinero en su interior, la que previamente había sido olvidada por una pareja durante un trayecto en Argentina.

Resulta que el hombre de 33 años devolvió el bolso íntegro, con todos los billetes en dólares y documentos que contenía. Los afortunados olvidadizos quisieron recompensarlo con un monto, pero él se negó, argumentando que fue un acto que hizo de corazón.

Así fue el angustioso momento que tuvo final feliz

Micaela y su novio abordaron un bus hacia la localidad de Melchor Romero, ubicada al este del país transandino. A ambos se les había cortado la luz en su casa, así que se dirigían a donde unos amigos para cargar la batería de sus celulares.

Al volver se percataron de que no traían la mochila con la que salieron de su vivienda, así que acudieron al paradero en el que se bajaron y le preguntaron a cada uno de los choferes de la misma línea si habían visto el bolso.

Recibieron varias negativas como respuesta, hasta que uno de los choferes del transporte público pudo ayudarlos: "Me dijo que ya se comunicaban con él para ver si volvía fuera de línea o no. Cuando pudieron contactarlo, el chofer en cuestión dijo que la mochila estaba con él", contó Micaela al medio 0221.

Aliviada con la gran noticia, solo faltaba ver si llegaba la totalidad del dinero que había en el bolso: "Lo esperé entre lágrimas, porque una no sabe si te van a devolver todo", señaló.

Generosa recompensa fue rechazada

Finalmente, el héroe de la jornada llegó. Mariano Sacerdote, conductor del transporte público hace cinco años, le entregó el bolso negro con las pertenencias extraviadas.

Por el gran gesto, Micaela quiso darle una tajada del dinero que tenía al interior de la mochila, pero él no la aceptó. "No quiso saber nada de agarrar. Me dijo que él lo hacía de corazón y que lo seguiría haciendo sin ninguna recompensa. Así que le pregunté si podía sacarle una foto, al menos para mostrarle a mi familia por las redes. Le saqué la foto y estoy muy agradecida", concluyó.

Mariano Sacerdote, el chofer que entregó el bolso con dinero (0221)

Cuando el citado medio contactó a Sacerdote por la historia que protagonizó, respondió: "Que la gente no pierda las esperanzas, porque aún quedan buenas personas".

