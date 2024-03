Anciana argentina se salvó de secuestro de Hamas tras nombrar a Lionel Messi

08 mar. 2024 - 14:27 hrs.

Una mujer argentina de 90 años vivió un aterrador momento mientras estaba sola en su hogar ubicado en kibutz Nir Oz, Israel.

Ester Cunio escucho que alguien llamaba a su puerta y se levantó a responder. Al abrir había dos miembros del grupo terrorista, Hamas, que la comenzaron a cuestionar.

Los asaltantes le preguntaron donde estaba su familia, a lo que Cunio respondió que se encontraba sola en su residencia.

Antes el interrogatorio de los secuestradores, la mujer señaló "en argentino, en castellano". Al preguntarle por su país, la mujer nombro a Lionel Messi como referencia, una acción que le salvo la vida.

"Yo soy de donde es Messi”

Fue esta frase la que salvo la vida de Ester, sin que ella lo supieran en el momento. Al mencionar al famoso futbolista, la actitud de los asaltantes cambió radicalmente.

Al escuchar el nombre del jugador argentino, uno de los secuestradores le paso su arma a Ester y se sacó una foto junta a ella.

"Entonces me agarró así del brazo, me dio el arma, me puso las manos así y nos sacaron la foto. Después de eso se fue" indicó la mujer, de acuerdo a Infobae.

La mujer que estuvo a punto de ser secuestrada, finalmente fue liberada por los integrantes de Hamas, quienes se retiraron de su residencia.

