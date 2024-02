"Ganaremos": Presidente de Ucrania en el segundo aniversario de la invasión rusa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, prometió este sábado que su país vencerá a las fuerzas rusas, al cumplirse dos años de la invasión lanzada por Moscú.

"Llevamos luchando por ello 730 días de nuestra vida. Y ganaremos", dijo Zelenski, flanqueado de cuatro dirigentes occidentales, en un acto al aire libre en el aeropuerto de Gostomel, cerca de Kiev.

"Cualquier persona normal quiere que la guerra termine. Pero ninguno permitirá que Ucrania se termine", afirmó Zelenski, enfatizando que la contienda debe terminar "con nuestros términos" y una paz "justa".

El mandatario ucraniano pronunció estas palabras flanqueado de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y los primeros ministros de Canadá, Italia y Bélgica, Justin Trudeau, Giorgia Meloni y Alexander de Croo, respectivamente, de visita en Kiev por el aniversario.

En el mismo acto, Zelenski entregó unas medallas a soldados en el aeropuerto de Gostomel, atacado por Rusia en los primeros días de la invasión en febrero de 2022.

Dear great people of a great country, I am immensely proud of each of you. I admire each one of you. I believe in each one of you. Any normal person wants the war to end. But none of us will allow Ukraine to end.



