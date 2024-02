Embarazada llegó al hospital para dar a luz y por una confusión la enviaron a su casa: Su bebé nació sin vida

15 feb. 2024 - 16:45 hrs.

Una mujer embarazada se dirigió a un hospital en el Reino Unido para dar a luz a su bebé y, debido a una confusión en el recinto clínico, la devolvieron a su casa.

Días después, su bebé nació sin vida. Ahora, las autoridades abrieron un sumario en el centro hospitalario para esclarecer los hechos.

La embarazada a la que no le permitieron tener su bebé

De acuerdo a Metro, Madison Goodwin, de 18 años de edad, debía someterse a una cesárea de urgencia, pero fue enviada a casa tras un error en el Hospital Southend de Essex.

En el recinto le dijeron que tenía fecha de parto para el 11 de enero de este año, pero más tarde le informaron de que la habían confundido con otra paciente con el mismo nombre y fecha de parto, y un nuevo escáner mostró que su bebé ya estaba dando patadas.

Madison fue dada de alta y los médicos le dijeron que volverían a llamarla para hacerle un seguimiento. Sin embargo, el 13 de enero la joven volvió al hospital, solamente para enterarse de que su bebé ya había fallecido.

"Ocurre muy a menudo"

La adolescente comentó al medio británico que "las comadronas (parteras) que me han ayudado a superar la pérdida han sido increíbles. Pero desde que salí del hospital el día 17, no he vuelto a tener contacto directo con el hospital".

"La idea de que otras personas pasen por algo tan horrible es igual de horrible: ocurre muy a menudo y se pasa por alto. Esto me ha causado dolor y un trauma de por vida, y quiero que la gente lo sepa para evitar que vuelva a ocurrir", agregó.

En una inspección realizada en 2023, el Hospital Universitario de Southend recibió la calificación de "requiere mejoras".

Diane Sarkar, jefa de Enfermería y Calidad del recinto, entregó el pésame a la familia en nombre de la institución y aclaró que "ya hemos iniciado una investigación completa y que todos los mortinatos se revisan automáticamente de acuerdo con las directrices nacionales".

"Estamos en estrecho contacto con la familia y la mantenemos informada de los avances de la investigación", cerró.

