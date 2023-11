Fue entrevistado en televisión: "Narco más buscado de América" revela cómo logró escapar de Bolivia

27 nov. 2023 - 11:50 hrs.

En una entrevista en la televisión uruguaya, el narcotraficante Sebastián Marset, oriundo de ese mismo país y conocido por ser el "narco más buscado de América", entregó declaraciones relevantes sobre su situación actual, además de informar detalles sobre cómo fue su escape desde Bolivia, donde iba a ser capturado.

Fue en conversación con el programa "Santo y Seña" de Canal 4, donde Marset reveló cómo pudo darse a la fuga desde Bolivia. Eso sí, antes de ese episodio, su figura ya concentraba miradas por un polémico hecho acontecido en Emiratos Árabes Unidos, donde fue detenido, pero pudo seguir en calidad de prófugo.

Su detención en Emiratos Árabes Unidos

Fue en 2021 cuando quedo detenido en ese país, tras ser sorprendido portando una documentación paraguaya falsa. Sin embargo, de acuerdo a lo que precisa Infobae, posteriormente pudo tramitar, a través de sus abogados, su pasaporte uruguayo, autorizado por el mismo gobierno de esa nación.

Esto le habría permitido hacer abandono de Emiratos Árabes Unidos y mantenerse prófugo. Respecto a ese pasaje, Marset defiende la legalidad del trámite. “Es polémico porque la política lo quiso así. Hay una ley que me amparaba”, afirmó.

Sebastián Marset

Su escape desde Bolivia

Tras ese hecho en Medio Oriente, se mantuvo dos años prófugo hasta que pudo ser encontrado en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, aunque alcanzó a fugarse.

Una de las teorías que rondaban en torno a ese escape guardaban relación con que, presuntamente, Marset había secuestrado a un policía. Esto fue descartado de plano por el mismo.

“El 90% de todo lo que dicen ahí es mentira. ¿Cuál es la verdad? La verdad que la cuente (un ministro del gobierno boliviano, Eduardo) Del Castillo. El secuestro no hubo. Eso lo declararon así para imputar a la gente inocente”, aseguró.

Posteriormente, confesó que fue notificado de que irían por él. "Me avisaron, sí, me avisaron. Armé dos valijas con ropa mía, de los niños, y me fui”, aseguró.

En esa línea, apuntó contra las autoridades bolivianas luego de que señalaran que “no había nada” en la vivienda donde estaba Marset. "Se quedaron con el dinero", apuntó.

Cabe destacar que esta entrevisata se realizó en un lugar que la producción del programa desconoce, según indicaron