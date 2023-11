Viajó hasta México para un estiramiento de piel y despertó con un aumento de senos y levantamiento de glúteos

Un complejo presente es el que está viviendo Kimberly McCormick, una mujer de Estados Unidos de 65 años, quien por ahorrar un poco de dinero, terminó lamentando lo que se suponía iba a ser una simple cirugía estética.

Lo que buscaba la mujer era nada más que una intervención que le ayudara a estirar su piel. Para eso viajó hasta México para poder someterse a la cirugía.

La razón de trasladarse a aquel país, en desmedro de operarse en el suyo, descansaba en temas económicos. Mientras en Estados Unidos debía desembolsar 50 mil dólares (poco más de de 43 millones de pesos chilenos), en México el costo era solo de 12.000 dólares (poco más de $10 millones chilenos).

Si a lo conveniente del precio, se le suma que la mujer ya se había operado con anterioridad en la misma clínica con éxito, el panorama parecía ser seguro.

Pero nada más alejado de la realidad, porque al despertar se llevó tamaña sorpresa: además del estiramiento de piel, le agrandaron los senos y le levantaron los glúteos, algo que no estaba en sus planes.

"Llamé a mi hija llorando porque me desperté con un pecho enorme que, aunque viviera hasta los 500 años, nunca hubiera querido", contó la afectada en el canal estadounidense FOX 13.

"Entré en quirófano a las cuatro de la tarde. Y aparentemente no salí del quirófano hasta la 1:30 de la madrugada", recuerda la mujer.

