Hizo video en TikTok quejándose de su trabajo y la despidieron: "Me voy a que me exploten de la misma manera"

20 nov. 2023 - 16:45 hrs.

Una usuaria de TikTok (@Rayo Mcqueer) utilizó su cuenta de la red social china para exponer las cosas que le molestaban de su trabajo en una cafetería de franquicia.

En el video, que se volvió viral, Carmen explicó que le desagradaba la "hipervigilancia" y que los jefes contantemente les recalcaran que los estaban viendo.

"No voy a trabajar mejor porque yo sepa que me estás vigilando", sinceró, para luego agregar que "me parece un poco psicópata decir te estoy 'vigilando'".

Otro punto que le incomodaba es que haya un grupo de WhatsApp de la cafetería. "Me parece que eso debería ser 100% ilegal. Si estoy en mi casa, no tengo que recibir ni un mensaje de la cafetería", dijo, para reclamar también que detestaba que sus jefes le hablaran por chat privado.

Carmen también reveló que le molestaba cuando los clientes coqueteen con ellas, se quejan de los precios y reclaman por no ser atendido en mesa, siendo que es una cafetería de barra. Finalmente, indicó que le parece "violento" que la gente sepa su nombre.

"Me voy a que me exploten de la misma manera"

El video, que fue publicado a mediados de octubre en la red social, no pasó inadvertido entre los usuarios, ya que hubo varios que coincidieron con ella,

"De todos los idiomas que hablas decidiste hablar el de la verdad", "es que todo verdades", "cómo se siente saber que eres la más real de esta app?", "trabajo en comida rápida y te aplaudo hasta con las orejas. reina!", son algunos de los mensajes que le dejaron.

Este fin de semana, Carmen volvió a utilizar la red social para contar que la habían despedido de ese trabajo. "Me da igual, no pasa absolutamente nada, no se ha muerto nadie. Me voy a otro sitio a que me exploten exactamente de la misma manera", precisó.

Sobre cómo fue el despido, detalló que "el otro día fui a trabajar, a hacer mi jornada de 8 horas y medio, y sorpresa: me estaban esperando los de Recursos Humanos para tener una charlita amistosa".

Debido al video que publicó, "me dicen que tienen entendido que no estoy a gusto en la empresa, que no me ven contenta con mi puesto y que es por eso que necesitaban que en ese momento yo dejara de trabajar", añadió.

Finalmente, la usuaria concluyó diciendo: "Estoy desempleada. Buena noticia para mi salud mental, mala noticia para mi cuenta bancaria, así que si alguien me quiere contratar, para que posteriormente le haga un video en TikTok poniendo a parir a su empresa, pues estoy disponible".

