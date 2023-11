Su marido la dejó e intentó vender su anillo de compromiso por Facebook: Recibió mensajes "espeluznantes"

20 nov. 2023 - 11:15 hrs.

Camille Fahrnbauer, de 26 años, una enfermera de Utah, en Estados Unidos, decidió poner en venta su anillo de compromiso.

Tas dos años de matrimonio, en febrero pasado la mujer se divorció y durante septiembre tuvo que dejar su trabajo tras un grave accidente de senderismo, fue así como en octubre decidió vender su anillo de compromiso mediante Internet.

Los extraños mensajes que recibió

La sortija era de diamantes de 1.6 quilates y como pensó que podía obtener dinero por ella, Camille la comenzó a vender por Marketplace de Facebook.

"Tu marido te deja y tratas de vender tu anillo de compromiso en Facebook Marketplace", escribió en una publicación que compartió a través de TikTok.

Tras poner en venta el anillo, la enfermera de profesión comenzó a recibir extrañas ofertas. En lugar de obtener mensaje de quienes querían comprar la sortija, fue contactada por hombres que pedían tener una cita con ella.

"Oye, no estoy interesado en el anillo, pero me interesaría invitarte a una cita en algún momento. ¿Qué opinas?", fue uno de los mensajes que recibió.

Otras de las propuestas que obtuvo fue: "Holam Camille, no quiero comprar el anillo, pero, ¿qué tal si te llevo a bailar country y podemos hablar sobre lo que estás pasando?", y "para ser honesto, realmente no quiero el anillo".

"Un poco espeluznantes"

Camille, en conversación con The Mirror, reveló que "al principio pensé que los mensajes eran divertidos, pero también un poco espeluznantes y no acepté las ofertas de nadie —de una cita—. Cuestioné cuáles eran las intenciones -de estos hombres- mirando anillos de compromiso en Facebook Marketplace".

En esa línea, también cuestionó: "¿Estaban buscando un anillo para su esposa o novia? Espero que los hombres que me enviaron mensajes no estuvieran en una relación".

A pesar de la mala experiencia que tuvo en la plataforma de ventas de la red social, finalmente la mujer de 26 años logró venderle el anillo a un hombre que quería proponerle matrimonio a su novia en Japón.

"Me entristeció ver desaparecer el anillo, pero también fue definitivamente un alivio haberlo vendido y me quité un peso de encima. No pensé que me importaría —venderlo—, pero cuando cambié el anillo y el dinero me puse a llorar", finalizó.

