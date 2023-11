"Si yo lo hago vamos todos presos": Actor argentino vivió incómodo momento al recibir "toqueteo" en programa de TV

05 nov. 2023 - 10:43 hrs.

¿Qué pasó?

El actor argentino, Luciano Castro, vivió un incómodo momento en la televisión de Paraguay, donde acudió a un programa de televisión para promocionar su obra de teatro.

Tras ser presentado por el trío de conductores, una de las ellas no lo saludó de beso, sino que le tocó sus tonificados brazos, a lo que siguió una sensual canción.

Ir a la siguiente nota

"Lamentablemente estoy acostumbrado"

Una de las presentadoras, al ver la reacción del intérprete, le consultó si estaba acostumbrado a eso.

“Lamentablemente sí. No me molesta, pero si lo hago al revés tengo una demanda... Yo te lo hago (hace gesto de tocarla) y vamos todos presos. Lo haces tú y es gracioso”, dijo a los presentes.

"Luciano Castro":

Por este momento durante su presencia en un programa de televisión en Paraguay pic.twitter.com/3ejQIflrPx — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 2, 2023

Para cerrar, expuso que “la igualdad que exista, no la vendamos como humo... No me siento prostituido, me molesta la desigualdad”.

Tras el incómodo momento, y según versiones de prensa, el programa continuó sin sobresaltos.