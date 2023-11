Creyó que era una crisis de pánico y resultó ser grave enfermedad: Tendrá que someterse a una cirugía

04 nov. 2023 - 19:30 hrs.

Maggie Jane Colvill, una mujer británica de 24 años, tuvo una molestia que atribuyó a una crisis de pánico y le restó importancia, pero tras un segundo ataque descubrió un diagnóstico devastador.

Y es que padece una enfermedad que la obligará a someterse a una cirugía a la que al menos uno de cada 200 pacientes tiene la opción de sobrevivir.

El diagnóstico que cambió la vida de una joven

En entrevista con el diario británico The Sun, Maggie confesó que su primer ataque ocurrió en mayo del 2022, pero que en esa ocasión no le prestó atención: “Pensé que era una especie de ataque de pánico, pero me resultó extraño porque yo no soy una persona ansiosa”.

Un año después, tuvo un segundo ataque mientras estaba sola en casa y veía televisión, y comenzó a sentir su corazón latir muy rápido y dificultades para recuperar el aliento, y tras ver que no lograba sentirse mejor, llamó al servicio de urgencias.

Tras el miedo inicial de morir en su casa, logró llegar al hospital, donde se estabilizó. Cinco meses después, y tras varios estudios, recibió un diagnóstico desalentador: padecía el síndrome de Wolff-Parkinson-White.

Según Mayo Clinic, este síndrome sucede cuando “una vía de señalización adicional entre las cavidades superiores e inferiores del corazón causa un latido rápido (taquicardia). El síndrome de Wolff-Parkinson-White es una afección cardíaca presente en el momento del nacimiento (defecto cardiaco congénito)”, puede llevar a problemas cardiacos graves.

Una riesgosa cirugía

La mujer declaró que en esa ocasión, le indicaron que debía someterse a una riesgosa cirugía que tiene una tasa de sobrevivencia de uno de 200 pacientes.

“Cuando escuché por primera vez los riesgos, quedé absolutamente aterrorizada. Seguí pensando: ‘Soy demasiado joven para esto’ y en todas las cosas que aún no he hecho”, expresó al medio citado.

A través de su cuenta de Instagram, señaló que su operación será el 25 de noviembre y que, si logra salir con éxito de esta, hará una campaña solitaria para apoyar a la Fundación Británica del Corazón.

Síntomas del Wolff-Parkinson-White

Según la Mayo Clinic, los síntomas de este síndrome son:

Latidos cardiacos rápidos, aleteo o palpitaciones fuertes

Dolor en el pecho

Dificultad para respirar

Mareos o aturdimiento

Desmayos

Fatiga

Falta de aire

Ansiedad

