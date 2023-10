"Experimentó horrores profundos": Israel confirma muerte de influencer que fue secuestrada por Hamás

A más de tres semanas del inicio del conflicto entre Israel y Hamás, se confirmó la muerte de Shani Louk, la influencer alemana israelí que fue secuestrada por el grupo islamista durante su irrupción a un concierto de música electrónica, lo que ocurrió el 7 de octubre.

La noticia fue dada a conocer por la madre de la joven de 22 años, la que se enteró del suceso por información otorgada por el ejército israelí.

La familia tenía la esperanza de que la mujer estuviera con vida, a pesar de las fotos y los videos que la mostraban gravemente herida a bordo de una camioneta conducida por un miembro de la agrupación extremista.

Ricarda Louk, madre de la joven víctima, señaló al canal de televisión de Alemania RTL que "lamentablemente, ayer (domingo 29 de octubre) recibimos la noticia de que mi hija ya no está con vida".

Según aseveró al citado medio, el cuerpo de Shani no ha sido encontrado; sin embargo, su fallecimiento se pudo confirmar tras el hallazgo de una astilla de hueso de un cráneo.

Realizadas las pruebas de ADN, los resultados de las muestras arrojaron que dicha astilla coincidía con el material genético que habían proporcionado previamente los padres.

A la espera de eventuales declaraciones de autoridades alemanas, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel lamentó el deceso de la influencer mediante su cuenta de X (antes Twitter), señalando que habría sido "torturada por terroristas de Hamás".

"Estamos devastados al compartir que se confirmó la muerte de la alemana-israelí Shani Louk. Fue secuestrada en un festival de música, torturada y paseada por Gaza por terroristas de Hamás, experimentó horrores profundos. Nuestros corazones están rotos, que su recuerdo sea de bendición".

We are devastated to share that the death of 23 year old German-Israeli Shani Luk was confirmed.



Shani who was kidnapped from a music festival and tortured and paraded around Gaza by Hamas terrorists, experienced unfathomable horrors.



Our hearts are broken 💔.



May her memory… pic.twitter.com/svSArX3XSx