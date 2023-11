"Comenzaremos a matar a todos los motorizados": Brazo armado del Tren de Aragua atemoriza a Perú con fuertes amenazas

03 nov. 2023 - 21:35 hrs.

¿Qué pasó?

Perú vive momentos de alta tensión, luego que grupos de ciudadanos saliera a las calles para atacar a supuestos integrantes de un grupo criminal conocido como "Los Gallegos", una de las facciones más peligrosas del Tren de Aragua, quienes también han sido detectados en el norte de Chile.

Los acusan de expandir diversos delitos por los barrios de Lima, principalmente extorsiones a comerciantes. Ante esta situación, la banda criminal respondió con fuertes amenazas.

Las amenazas de "Los Gallegos" en Perú

En Lima, los últimos días han sido convulsionados con enfrentamientos entre civiles. Grupos de ciudadanos peruanos se han movilizado por zonas como El Agustino y La Victoria, varios provistos con palos y piedras. Su objetivo era atacar a personas venezolanas que tienen tomada la zona y que extorsionan a comerciantes.

Ante esto, apareció un video de "Los Gallegos", donde uno de sus integrantes advierte: "Comenzaremos a matar a todos los motorizados peruanos que tengan los paraderos de La Victoria, Gamarra, 28 y cualquier otro distrito que se preste".

El hombre asegura que lo anterior es para que "se den cuenta de que esa no es la solución, porque si no hay pan para los venezolanos trabajadores, no habrá pan para los peruanos que apoyan la xenofobia".

"Los Gallegos" en Chile

"Los Gallegos" han marcado presencia en tres países de Sudamérica: Venezuela, Perú y en la zona norte de Chile.

Pese a que en Perú han mostrado su fuerza, las autoridades chilenas recalcan que en territorio nacional esta agrupación criminal está prácticamente desarticulada.

"Creo que lo más relevante es que hay un juicio en curso respecto a ciudadanos que eran parte del clan de Los Gallegos, quienes están todos hoy día detenidos", afirmó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Integrantes de "Los Gallegos" detenidos en Chile

Una banda que actúa con violencia y crueldad. En la región de Arica se les atribuyen al menos seis homicidios y en tres de ellos enterraron a sus víctimas en el cerro Chuño. Actualmente hay 44 personas detenidas por formar parte de esta agrupación.

Según quiénes estudian estos fenómenos delictivos relacionados con el crimen organizado, el escenario peruano todavía es distinto al chileno. Más allá de la existencia de agrupaciones extranjeras, en Chile la institucionalidad es el gran resguardo de la ciudadanía.

"La solidez institucional que presenta nuestro país, a diferencia del escenario peruano donde se conoce mucha presencia de corrupción de funcionarios públicos en la acción para gestionar este fenómeno del crimen organizado, que acá se han dado pasos sustanciales en relación con la articulación de las policías y al crecimiento de los sistemas de información", expuso Nicolás Bravo, investigador del Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile.

