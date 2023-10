Venezolana experta en crimen organizado: "Para el Tren de Aragua la migración se convierte en una fuente de ingreso"

27 oct. 2023 - 07:00 hrs.

Esta semana se llevó a cabo el conversatorio "Seguridad en Chile y la Amenaza del Crimen Organizado", donde expuso la periodista e investigadora venezolana, Ronna Rísquez, autora del libro “El Tren de Aragua" y experta en crimen organizado.

La instancia, organizada por la Fundación Chile Plural y la Universidad del Alba, también contó con la presencia del ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, junto al ex ministro del Interior y Defensa, Jorge Burgos.

Durante su exposición, Ronna Rísquez señaló: "pensar que la migración es la que está atrayendo al Tren de Aragua es algo que hay que evaluar, porque los inmigrantes terminan convirtiéndose en una fuente de ingreso para estos grupos y finalmente siendo víctimas de estas figuras, que son una especie de 'coyotes' que se establecen y controlan todos los pasos fronterizos. Entonces restringir y poner limitaciones excesivas en las fronteras no es la solución".

Por su parte, el ex ministro Burgos explicó que "establecer que en Chile se instaló este grupo por la migración es un error (...). Esta supuesta particularidad de nuestro país en decir que aquí no pasa nada, no es así. En materia de participación de los alcaldes, hay que pensar en modernizaciones en materia de seguridad . Debe haber una policía municipal".

En tanto, el ex alcalde Alessandri agregó que "las municipalidades eran coadyuvantes de la seguridad, nada más. Se crearon los consejos de seguridad, se tenía un trabajo constante con Carabineros, pero de repente me cambiaban al Mayor y todo lo que se trabajó se tenía que rehacer nuevamente. El sistema está obsoleto para la realidad que existe hoy".

Por su parte, el rector de la Universidad del Alba, Rafael Rosell Aiquel, señaló que “es muy relevante para lo que está ocurriendo en el Chile de hoy tener estas miradas expertas sobre el crimen organizado y el enraizamiento que tiene en nuestro país y en Latinoamérica. Por lo mismo, es fundamental que estos debates se instalen en las universidades porque la academia también puede aportar a la solución”.

Por último, el presidente de la Fundación Chile plural, Carlos López, agregó que, “la posibilidad de iniciar este diálogo, especialmente en donde se concentra el poder, y en una comuna en la que persisten muchas crisis de la verdad, es sumamente importante, ya que nos permiten iniciar conversaciones de un futuro trabajo en conjunto”.