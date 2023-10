"Parásitos": Mujer de 75 años gana demanda contra sus hijos de 42 y 40 que se negaban a dejar la casa familiar

30 oct. 2023 - 20:15 hrs.

El amor maternal tiene límites. Muy bien lo sabe una mujer italiana de 75 años, quien demandó a sus dos hijos, de 42 y 40 años, por una particular razón: no tenían ninguna intención de independizarse.

Si bien para algunas personas dejar el nido puede ser más difícil que para otras, en este caso la mujer no aguantó que sus descendientes se quedaran más tiempo de lo esperado en la casa familiar.

"Parásitos"

De acuerdo a la agencia de noticias italiana ANSA, ambos sujetos, tildados por su madre como "parásitos", tenían trabajo, sin embargo, se negaban a ayudar con las tareas del hogar o apoyar económicamente a su progenitora.

La mujer, jubilada y separada del padre de sus hijos, destinaba toda su pensión en mantener la casa y la alimentación de sus habitantes.

A pesar de que en reiteradas ocasiones les pidió a los denunciados que se marcharan, estos se negaron. En conversación con un medio local, la denunciante declaró que "ninguno de los dos quería saber nada".

Fue así como la afectada optó por acudir a la justicia y presentó los antecedentes en el Tribunal del Distrito de Paiva, que falló a su favor. La jueza Simona Caterbi emitió una orden de desalojo contra los dos hijos, dándoles hasta el 18 de diciembre como plazo máximo para mudarse.

Según Caterbi, ya no parece justificable la permanencia de los acusados, puesto que "superada una determinada edad, el niño ya no puede esperar que los padres continúen con la obligación de alimentos más allá de límites que ya no son razonables".

Descontentos con la resolución, los hombres contrataron abogados para tratar de evitar el desalojo materno, argumentando que los padres italianos están obligados por ley a cuidar de sus hijos tanto tiempo como sea necesario.

