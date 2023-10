De custodiar a Taylor Swift a la guerra: La historia del guardia de seguridad que viajó a Israel por conflicto con Hamás

Un guardia de seguridad que se encargó de custodiar a Taylor Swift durante el desarrollo de "Eras Tour" durante el verano del hemisferio norte, viajó hasta la zona de conflicto en Medio Oriente para apoyar a Israel en su conflicto contra Hamás.

Según confirma el medio Variety, el trabajador en cuestión optó por mantener su nombre bajo el anonimato. De acuerdo a información que entrega ese mismo medio, el hombre habría nacido en Israel, pero había estado trabajando en Estados Unidos.

De todas maneras, aún no se ha aclarado si el guardia trabajaba para la artista o para la organización de uno o varios eventos en el marco de esa gira, ni tampoco qué tan estrechamente colaboró con Swift.

"Tuve una vida bastante buena en Estados Unidos", dijo el guardia, en señal de agradecimiento, a un periodista israelí. A pesar de esa declaración, apuntó a que "no podía quedarme al margen mientras las familias son masacradas y quemadas vivas en sus hogares solo por ser judíos o por ser israelíes”.

Aunque su rol como uno de los encargados de la seguridad de una de las estrellas musicales más importantes del momento, no fue por lo único que destacó el hombre.

En las redes sociales tuvo una importante repercusión por la forma en que realizaba su trabajo, de manera muy profesional, ante las muestras de afecto de los fanáticos de Swift.

