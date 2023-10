"La verdad es que pude haber muerto": Joven se hizo un piercing y sufrió una paraplejia

06 oct. 2023 - 12:45 hrs.

Una impactante historia fue la que contó a través de TikTok una usuaria identificada como @avi.la16, al detallar cómo fue que sufrió una paraplejia tras hacerse un piercing.

Todo empezó cuando ella tenía 15 años. Dijo que "como cualquier adolescente yo quería ser aceptada socialmente. Entonces decidí hacerme un piercing, pero no cualquier piercing. Yo quería parecer vaca".

Como suele suceder, su mamá se opuso rotundamente a esa posibilidad. Pero terminó accediendo para tener más garantías de seguridad, pues la joven le había dicho que si no la llevaba a un lugar donde suelen hacer esas perforaciones, sería una amiga quien le realizaría el trabajo.

Los primeros síntomas de la joven

Finalmente, acudieron al lugar en cuestión donde se lo realizaron. El problema empezó uno o dos meses después cuando la joven, según su propio relato, empezó a sentir cómo se le dormían los glúteos, aunque no le prestó mayor atención.

"Estábamos en pandemia y todo eran clases virtuales, yo pasaba sentada, entonces era normal", narró. Sin embargo, las cosas se agudizaron y el adormecimiento llegó a los pies.

"Pero aquí es como el cuento de Pedro y el Lobo y como yo soy tan dramática, nadie me creía, mi mamá no me creía. Hasta que un día traté de levantarme de la cama y no me pude levantar. Al siguiente día me llevaron al hospital y me dejaron internada porque no sabían lo que tenía", agregó.

Así, decidieron intervenirla, abriéndole la espalda. Posteriormente, ya a sabiendas que todo se generó por una bacteria, una de las profesionales a su cuidado le preguntó: "¿Usted se reventó una espinilla o algo así? Porque le entró una bacteria por la nariz".

Staphylococcus aureus , la bacteria responsable

Tras el trabajo médico se pudo concluir que la joven fue víctima de la bacteria Staphylococcus aureus. Según la Clínica Mayo, la mayoría de las veces suele ser inofensiva. Sin embargo, "las infecciones por estafilococo pueden volverse mortales si las bacterias invaden el organismo e ingresan en el torrente sanguíneo, las articulaciones, los huesos, los pulmones o el corazón".

Conociendo esta situación, la tiktoker reflexiona que "a pesar de que hoy día vivo con discapacidad, la verdad es que pude haber muerto".

Al final del registro, la joven destaca que lo que tiene es una paraplejia incompleta. De acuerdo a lo señalado por la Clínica Uner, "la paraplejia incompleta es una forma de paraplejia en la que la lesión a la médula espinal no es completa, lo que permite algún grado de movimiento y sensibilidad por debajo del nivel de la lesión", por lo que ella aún tiene movilidad en sus extremidades inferiores.

Por lo que se ha visto en otro de sus videos, está llevando adelante una rehabilitación que le ha permitido conseguir grandes avances en cuanto a su movilidad.

