La historia de la mujer que iba todos los días a la misma estación de metro para escuchar la voz de su fallecido esposo

En el Reino Unido, la romántica y triste historia de la Dra. Margaret McCollum se volvió viral. A pesar de que se dio a conocer en el año 2013, hasta el día de hoy medios de todo el mundo la replican.

Es que Margaret McCollum se volvió conocida por acudir todos los días a la misma estación del metro para así recordar a su marido, Oswald Laurence, quien falleció en el año 2007.

Oswald Laurence era un actor y fue, durante muchos años, la voz detrás del icónico mensaje "mind the gap". Durante años, se escuchó la voz del esposo de Margaret McCollum advirtiendo a los pasajeros sobre el espacio que se forma entre el vagón y el andén en la Northern Line del metro en Londres.

Después de la muerte de Oswald, la Dra. McCollum regularmente visitaba la estación Embankment de la Northern Line para poder volver a escuchar a su esposo.

"Me sentaba a esperar el próximo tren hasta que oía su voz", contó a la BBC en el año 2013.

