"Le están dando oxígeno para que pueda respirar": Video muestra fallido experimento químico de streamer IShowSpeed

El streamer IshowSpeed, cuyo nombre real es Darren Jason Watkins Jr., requirió atención médica luego de intentar realizar en vivo el experimento del Elephant Toothpaste.

El Elephant Toothpaste, o pasta de diente de elefantes, corresponde a un experimento de química básica en que se hace un "volcán de espuma".

El joven de 18 años hizo el experimento en su habitación. Con una bata blanca, guantes y plásticos que tapaban los muebles, se dispuso a iniciar lo que sería un divertido procedimiento.

Cuando mezcló los ingredientes en un gran balde que instaló sobre una mesa, comenzó la explosión, es decir, los efectos propios del experimento.

Sin embargo, la mezcla empezó a derramarse sobre la mesa y a liberar humo en grandes cantidades.

"Qué mier...", comenzó a decir el streamer, quien no utilizó mascarilla ni lentes para efectuar el Elephant Toothpaste.

Finalmente, la habitación quedó llena de humo y tanto el joven como Spliz, su camarógrafo, tuvieron que evacuar por su seguridad.

Posteriormente, Spliz explicó que Darren había recibido atención médica luego de las dificultades para respirar que sufrió tras el experimento.

"Actualmente, Speed está con los bomberos. Le están dando oxígeno para que pueda respirar. Debería estar bien, muchachos", señaló Spliz.

🚨| WATCH: Speed creates elephant toothpaste in his BEDROOM and completely smokes his room out 😭😭😭😭 pic.twitter.com/rRFLBHMgx8