14 personas perdieron la vida en accidente aéreo en Brasil: Intensa lluvia habría provocado la caída de la aeronave

Catorce personas murieron el sábado al estrellarse un avión cuando intentaba aterrizar en medio de un temporal en la localidad turística brasileña de Barcelos, en el estado de Amazonas (norte), informaron las autoridades.

El piloto de la pequeña aeronave se aproximaba a la población bajo una intensa lluvia y con escasa visibilidad, e intentó descender inadvertidamente a mitad de la pista, dijo en rueda de prensa el secretario de seguridad de Amazonas, Vinicius Almeida.

Los doce pasajeros y los dos miembros de la tripulación a bordo perecieron en el accidente, había escrito previamente el gobernador del estado, Wilson Lima, en X (antes Twitter).

"Lamento profundamente el fallecimiento de los 12 pasajeros y dos tripulantes, víctimas del accidente aéreo ocurrido este sábado, en Barcelos. Nuestros equipos están trabajando desde el principio para brindar el apoyo necesario. A familiares y amigos, mi solidaridad y oraciones", manifestó en la red social.

Las primeras investigaciones indican que los pasajeros eran todos hombres brasileños que viajaban para practicar pesca deportiva, añadió el gobierno local en un boletín.

Medios locales mostraron el pequeño avión blanco caído sobre un camino de tierra, con la parte delantera aplastada contra la densa vegetación.

An Embraer EMB-110P1 Bandeirante, PT-SOG, crashed while attempting to land at Barcelos Airport, Amazonas, Brazil. All 14 on board were killed.https://t.co/vufWl3qnnipic.twitter.com/jN5yHRBsas