Se llama "Barbie Oppenheimer": La historia de la mujer que lleva el nombre de los fenómenos cinematográficos del año

¿Qué pasó?

En medio del gran interés que ha vuelto a generar el mundo del cine las últimas semanas, por los estrenos de las películas "Barbie" y "Oppenheimer", nació un fenómeno que fue bautizado como "Barbieheimer".

Millones de personas asistieron a las salas de cine para ser parte los eventos cinematográficos más importantes del año, de los cuales una mujer se ha visto aludida de una manera bastante particular.

Se trata de una profesora jubilada, abuela de cinco hijos y residente de Massachusetts, Estados Unidos, quien lleva el nombre de la muñeca más famosa del mundo, además del apellido de dos reconocidos científicos, entre los cuales se encuentra el "padre de la bomba atómica". La mujer se llama Bárbara "Barbie" Oppenheimer Newton.

¿Cuál es su parentesco con Oppenheimer?

La película "Oppenheimer", dirigida por Cristopher Nolan, cuenta la historia del físico J Robert Oppenheimer, quien trabajó en el Proyecto Manhattan y condujo al desarrollo de la bomba atómica.

"Fuimos el fin de semana de estreno de Oppenheimer. El padre de mi marido es primo tercero de J. Robert, así que realmente queríamos ver cómo trataron su historia", contó en una entrevista a Slate la mujer, que fue profesora en la Universidad de Boston.

"Un pariente lejano, sin duda", señaló, agregando que "lo primero que escuché antes de verlo fue que dura tres horas y dices: 'Oh, vaya'. Pero no encontré eso como una barrera en absoluto. Pensé que hicieron un buen trabajo. Realmente profundiza en los dilemas morales que enfrentó Oppenheimer. ¿Los enfrentó de frente en ese momento? Buena pregunta".

Además, comentó que sus padres "crecieron en ese período de tiempo y eran verdaderos patriotas por la guerra y porque Estados Unidos ganara la guerra. Eso fue muy importante para su educación. ¡La gente de Los Álamos pensó que esa (la bomba atómica) era su contribución a la guerra! ¡Estaban salvando vidas! He leído cosas que me preocupan de que la gente salga de la película pensando que las bombas nucleares son necesarias".

"Quedé satisfecha con la película porque hace que la gente piense en estas preguntas y en el papel que jugó en la historia. Fue un héroe para muchos, pero también fue objeto de mucha ira. Quiero decir, siempre he escuchado en la familia de mi esposo que si lo reclamabas como pariente o no dependía realmente de cómo te sentías acerca de las cosas", indicó.

Su relación con Barbie

Barbara recordó que dos semanas después de haber visto Oppenheimer volvió a la sala de cine para ser espectadora de "Barbie", la película que abordó el universo de la muñeca más famosa de Mattel.

Al ser consultada si alguna vez tuvo una Barbie, respondió "oh sí. La compré para mi sexto cumpleaños. Barbie no tenía la mente tan abierta para hacer otras cosas, además de estar a la moda en aquellos días. Eso realmente ha cambiado. Sabes, solo tuve hijos, pero mis amigos con hijas de su edad no les compraban Barbies porque pensaban que enviaba el mensaje equivocado. Pero ahora mi nieta juega con Barbies, y Barbie es astronauta y todo eso ahora. De hecho, ¡juega con mi Barbie!, mi Ken y mi Skipper".

Al respecto, señaló que todavía tiene a Ken en su poder, "a quien se le está cayendo el brazo; es el único hombre que tengo. Yo también tengo a Midge".

Sobre su nombre similar al de la muñeca, indico que "comencé como Barbie, porque en aquella época todo el mundo quería ser como Barbie. Luego, cuando cumplí 12 años, lo cambié a Barby, con una Y, y luego me convertí en Barb... Pero cuando me gradué y obtuve mi beca en Mass General, me hice llamar Barbara. Fui muy profesional y serio".

Las bromas por sus nombres y las películas

La profesora recordó que con el estreno de estas dos películas tuvo "amigos universitarios de todo el mundo enviándome mensajes de texto ese fin de semana, con toda la tontería, ya sabes... 'la bomba y la bomba'. ¡Es muy divertido! Fue algo brillante que las lanzaran juntas. Realmente hizo que la gente volviera a las salas de cine".

Ante la pregunta de cuál filme le gustó más, sostuvo que responder eso "sería muy difícil. Son tan diferentes. Me considero feminista, aunque estoy segura de que me he quedado atrás con respecto a los tiempos, debido a la generación de la que vengo. Así que me hizo cosquillas, podría decir, que pusieran a Barbie en el mundo de Barbie y luego a Barbie en el mundo real. Me reí a carcajadas prácticamente durante todo el proceso".

"Oppenheimer es más seria; no es que el feminismo no lo sea. Creo que hubo algunas notas serias... las mujeres de hoy se apoyan en los hombros de sus madres, que vivieron la vida de Barbie", añadió.

Finalmente, concluyó "no puedo elegir. Me alegro de haber visto ambas".

Además, aprovechó de contar una anécdota: "Estoy de vacaciones ahora mismo y cuando me registré en el hotel dije: '¡Barbie Oppenheimer'. El tipo dijo: '¿Me estás tomando el pelo?'".