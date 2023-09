Colegio británico prohíbe calzado de lujo: Escolares que lleguen con zapatos exclusivos serán devueltos a sus casas

06 sept. 2023 - 16:00 hrs.

Una inusual medida implementó un colegio de Reino Unido: a los alumnos que lleguen a clases con zapatos o zapatillas que sean considerados como "inadecuadas" por las autoridades del recinto, deberán devolverse a sus hogares.

La polémica está en que los estudiantes que debieron devolverse, lo hicieron porque, coincidentemente, vestían el calzado de marcas lujosas, provocando el enojo de los apoderados.

Ante la furia de padres y madres, el establecimiento educacional redactó un comunicado, explicando las razones de la controversial medida. Algunas de las motivaciones son el "garantizar la coherencia" en la comunidad estudiantil y "protegerla de la presión de seguir las tendencias".

"Los tratan como si estuvieran en el Ejército"

Entre los alumnos que debieron regresar a su casa se encuentra una niña de 11 años, a quien se le aplicó la normativa en su primer día de clases en el Grace College. En esa oportunidad, ella lucía zapatos sin cordones de la marca Vivienne Westwood, conocida por su elevado precio.

"Mi hija ha tenido su primer día en la escuela secundaria. Ha estado sentada en una habitación sin aprender nada en absoluto y sin querer volver (al colegio). Dijeron que no podía usar (los zapatos) por motivos de salud y seguridad, porque el zapato no cubre la parte superior del pie", señaló su madre, Melissa Pope.

Estos eran los zapatos por los que la niña fue devuelta a su casa (Manchester Evening News)

La mujer consultó si su primogénita podía usar mocasines, lo cual le negaron, dado que solo se aceptaban zapatos tradicionales —de tipo brogue, como también son conocidos.

"Es una escuela, no un campamento. Los tratan como si estuvieran en el Ejército (...) No voy a comprar otro par de zapatos. Ella simplemente no volverá, intentaré llevarla a otra escuela", declaró la apoderada.

"Es absolutamente ridículo"

Con las zapatillas ocurre una situación similar. Por usar zapatillas marca Nike, un menor de 10 años también fue devuelto a su casa, mientras su madre estaba en el trabajo. Según denunció la progenitora, desde el colegio le pidieron si podía llevarse a otro estudiante que había infringido la polémica normativa.

"Quieren que usen zapatos de oficina (...) Le dije al profesor que si no lo iban a aceptar en la escuela, tenían que esperar hasta que me pagaran a fin de mes", declaró a Manchester Evening News.

"Es absolutamente ridículo, un zapato es un zapato. No cambia la forma en que reciben educación. No hace ninguna diferencia lo que usan en sus zapatos", acusó.

Estas zapatillas fueron catalogadas como "inadecuadas" por el colegio británico (Manchester Evening News)

¿Cuál fue la explicación del colegio?

Por esta insólita situación, desde el Grace College declararon que sus estatutos exigen zapatos escolares negros que no tengan logotipos de moda, de modo que así se pueda "garantizar la coherencia en toda la escuela, garantizar la seguridad y proteger a los estudiantes de la presión de seguir las tendencias", consigna el citado medio británico.

Un portavoz del recinto señaló que "nuestra política de uniformes está diseñada para ser justa, equitativa y asequible para todos los estudiantes, lo cual es especialmente importante durante una crisis del costo de vida".

"Nuestro uniforme es inteligente, práctico y de buen valor, y se brinda orientación clara a las familias antes de que sus hijos se unan al colegio. Todas las familias son conscientes de que los zapatos escolares deben ser negros, pulcros y sin logotipos", concluyó el representante.

