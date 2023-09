No le dejó ni propina: El insólito y amenazante mensaje que una clienta dio a una garzona en Estados Unidos

05 sept. 2023 - 12:00 hrs.

Un insólito y amenazante recado de una comensal fue el que recibió una garzona en Estados Unidos después de entregar la cuenta

Lejos de recibir una propina por el servicio entregado, la trabajadora obtuvo un escrito con una evidente molestia por parte de la clienta, quien se enojó luego de que la mesera llamara "cariño" a su pareja.

En todo caso, esta historia puede ser contada luego de que se hiciera viral en redes sociales, donde generó centenares de comentarios a raíz del particular mensaje que dejó la ofuscada esposa.

"No llames 'cariño' a mi marido"

En concreto, la garzona se enteró de la molestia de la mujer, luego de que dejó la cuenta y al ir a buscarla no solo no encontró la propina asociada al servicio, sino que además había un llamativo mensaje escrito a puño y letra que decía "no llames 'cariño' a mi marido".

La cuenta ascendía a 32,76 dólares (algo así como 28.300 pesos chilenos).

Reacciones en redes sociales

A quienes tampoco les gustó la actitud de la clienta fue a los usuarios de redes sociales, quienes no tuvieron buenas palabras ante tamaña reacción.

Y, al igual que en Chile, algunos pusieron sobre la mesa el debate sobre si corresponde seguir incluyendo las propinas por este tipo de atenciones.

"Deberían abolirse las propinas. Pague a su personal un salario digno. Los garzones no deberían ser rehenes de imbéciles como esta mujer”, comentó un cibernauta.

"Esta es la razón por la que los países civilizados se deshicieron de los trabajos basados en propinas”, apuntó otro.

