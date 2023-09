India podría cambiar de nombre: ¿Cuáles son las razones y cuál sería su nueva denominación?

India, uno de los países más populosos del mundo, podría tomar una radical decisión al cambiar su nombre por uno nuevo.

Así al menos lo han informado preliminarmente medios como CNBC, que asegura que el nuevo nombre del país asiático pasaría a ser Bharat, siendo el propio Gobierno el que citaría a una sesión extraordinaria en el Parlamento para poder deliberar al respecto.

Los rumores han ganado fuerza, luego de una invitación oficial a jefes de Estado y ministros del G20 a una cena, la cual fue convocada por el presidente indio Droupadi Murmu.

En la invitación al evento, se leía que quien citaba a las autoridades era el presidente de Bharat, en vez del de India, como se había hecho en oportunidades anteriores.

La determinación descansaría en una contestación al bloque de la alianza de la oposición, que opera bajo el nombre de India. Aunque por otro lado, algunos parlamentarios argumentan que la denominación de "India" es una herencia británica de la cual se deben desligar.

Por otro lado, el ministro principal del estado de Assam, Himanta Biswa Sarma, publicó un mensaje en X, anteriormente conocido como Twitter, valorando el eventual cambio.

"República de Bharat: feliz y orgulloso de que nuestra civilización avance con valentía hacia amrit kaal", dijo la autoridad en la red social, haciendo alusión a la visión de una nueva India.

REPUBLIC OF BHARAT - happy and proud that our civilisation is marching ahead boldly towards AMRIT KAAL