"No estoy renunciando a nada": Joven de 18 años donó uno de sus riñones para salvarle la vida a su madre

02 sept. 2023 - 10:00 hrs.

Brooke Lyle, una joven de 18 años de Texas, Estados Unidos, salvó la vida de su madre con la donación de uno de sus riñones. Su progenitora, Jessica Jordan, padece de una rara enfermedad que dañó sus órganos.

"Estuve a punto de morir"

Durante toda su vida, Jessica sufrió de mucho dolor.

"Apenas podía caminar. Sentía mucho dolor en todos lados", contó la madre de 5 hijos a Good Morning America.

Hace 12 años, la mujer fue diagnosticada con Granulomatosis con Poliangeítis (de Wegener), una enfermedad poco común que produce la inflamación de los vasos sanguíneos. Esta puede afectar a diferentes partes del cuerpo como la nariz, oreja, senos paranasales y riñones, según el Servicio de Salud Británico.

"Cuando me diagnosticaron la enfermedad, mi cuerpo ya se estaba apagando y me afectó a los riñones", explicó Jessica. "Estuve a punto de morir cuando me diagnosticaron", añadió.

Cortesía Brooke Lyle and Jessica Jordan. Vía GMA

Debido a las complicaciones, Jessica debió someterse a diálisis, pero rápidamente el personal médico le informó que requería de un trasplante.

Originalmente, su hermano mellizo, Alfred Daniel Tucker, sería el donante vivo, pero desafortunadamente el hombre falleció en agosto de 2021 debido a un contagio con Covid-19, lo que hizo imposible el trasplante.

"No estoy renunciando a nada"

Cortesía Brooke Lyle and Jessica Jordan. Vía GMA

Ante la complicada decisión, fue la joven Brooke quien decidió convertirse en la donante viva para su madre.

"Me dije: 'Ok, voy a hacerlo', y eso fue todo", contó Lyle. "Realmente no estoy renunciando a nada en comparación con perder a mi mamá", añadió.

Originalmente, su madre se opuso a esta decisión. La juventud de su hija, junto con la falta de información sobre el procedimiento, le impedían aceptar. Pero cambió de parecer.

Cortesía Brooke Lyle and Jessica Jordan. Vía GMA

"No habría puesto a mi hija en ninguna situación que pensara que iba a afectarle más adelante", comentó la madre.

Ahora, y tras la cirugía, ambas se encuentran sanas y en recuperación.

"Ella está sana y yo también, y los médicos me dicen que tengo un riñón increíble", dijo Jessica Jordan. "Enseguida empezó a funcionar y lo noto. Me siento genial", concluyó.

