Se dedicó a donar esperma por seis años y ahora intenta conocer a sus 96 hijos biológicos

Tan curiosa como insólita es la historia de Dylan Stone-Miller, quien fuera un avezado donante de esperma que se puso un ambicioso objetivo: conocer a los 96 hijos que se engendraron gracias a sus aportes.

Pero la razón de su "altruismo" tiene una explicación bastante llamativa. Todo se originó cuando Stone-Miller era un joven de 20 años. Fue en esa oportunidad que sus padres lo obligaron a hacerse responsable de una multa que le cursaron por conducir en estado de ebriedad, según informó The Wall Street Journal.

Después de esa imposición, la salida que Dylan encontró fue donar su esperma. Así, lo hizo en reiteradas ocasiones en Xytex, uno de los bancos de esperma más importantes de Estados Unidos.

En total, fueron seis los años los que incurrió en esa práctica, recolectando 100 dólares por cada donativo.

Busca conocer a sus 96 hijos

Con el pasar del tiempo, Dylan fue haciendo su vida, se casó con quien era su pareja y trabajó como ingeniero en software.

Pero tras divorciarse se puso la meta de poder conocer a todos los niños que nacieron gracias a sus donaciones.

Eso sí, cabe destacar que, en primera instancia, fue una de las mujeres beneficiadas quien se contactó con el hombre. Esto, considerando que Dylan entregó su consentimiento para que se diera a conocer su identidad a toda su descendencia cuando estos cumplieran la mayoría de edad.

"Realmente espero que no te sientas incómodo de ninguna manera, pero es el Día de Acción de Gracias en Canadá y quería decirte lo agradecida que está mi familia contigo", apuntaba el mensaje recibido.

Las redes sociales como herramienta para lograr su objetivo

A sabiendas de que la tarea no es nada fácil, Stone-Miller decidió abrir un grupo en Facebook donde ha invitado a unirse a todas las familias que hayan podido haberse formado gracias a su esperma.

En todo caso, las redes sociales no han sido su única carta bajo la manga. Además de eso, ha estado, durante meses, recorriendo distintos lugares de Estados Unidos para lograr su objetivo, consiguiendo conocer a 25 de los niños.

Sin embargo, su proeza no ha estado exenta de complicaciones, ya que en algunos de los casos, las madres se han opuesto a la idea de que Stone-Miller se presente como el padre biológico de los menores.

A pesar de esa piedra de tope, el hombre persevera en mantener el contacto de manera indefinida con su descendencia.

"No quiero que Harper (el niño) sienta que puede llamarlo de cualquier manera. Él no es su padre. Punto. Si ella dijera eso frente a nosotros, diríamos directamente: 'Dylan no es tu papá. Él nunca será tu papá. No tienes un papá. Tienes un donante'", dijo una de las madres.

