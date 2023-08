"Prepárenme citas": Tiktoker ofrece recompensa a la persona que le presente a su futuro marido

31 ag. 2023 - 15:00 hrs.

Más de alguna vez hemos escuchado que "todo llega a su tiempo", pero esta frase puede ser difícil de entender en el amor, ya que algunas personas están dispuestas a todo para encontrar a su media naranja.

Una situación así es la que protagoniza Evetilley Coulson, una usuaria de TikTok que primero ofreció una recompensa a sus amigos, pero que luego decidió ofrecerla al público general.

En detalle, la estadounidense hizo una apuesta con su círculo cercano, prometiéndoles que les pagaría 5.000 dólares —lo que en pesos chilenos se traduce a $4,2 millones— si ellos le presentaban al amor de su vida.

Como le gustan los desafíos, ahora cualquier persona puede presentarle un hombre que cumpla con las expectativas de la tiktoker, pudiendo recibir la interesante compensación. Eso sí, el premio se otorga dependiendo de una condición.

La joven hizo pública una insólita recompensa (TikTok)

La recompensa de los 5.000 dólares

La iniciativa la dio a conocer mediante un video en la famosa red social, en el que manifiesta estar de acuerdo con el llamado que hacen dos mujeres en un pódcast: que organizar citas para los amigos es el "acto más humano" que puede hacer una persona.

Luego, Evetilley explicó su particular idea: "Hice esta apuesta con mi jefe un par de años atrás y ahora he agregado a mi mejor amigo, su esposa y otros conocidos. Pero decidí abrirlo al público general, porque soy buena para eso".

Imagen referencial (Freepik)

La recompensa de la apuesta es que "si me presentas a mi futura pareja y me caso con él, te voy a dar 5.000 dólares. No importa si estoy casada mucho tiempo con él o me divorcio a los 20 años de matrimonio", señaló.

Por lo tanto, el pago de la apuesta solo se otorgará si es que la tiktoker contrae matrimonio, antes no. Podrá encontrar a un hombre con quien compartir su amor, pero si no llega al altar junto a él, la recompensa seguirá disponible.

En el posteo, la joven escribió: "Nunca antes había sido tan seria. Estoy cansada de decir 'es tan fácil'. Prepárenme citas".

"Cuando quieras estoy para ti"

Los comentarios a su video, que suma miles de "me gusta", son diferentes. Algunos usuarios comentaron que la mujer "está desesperadísima" por encontrar a un hombre, mientras que otros señalaron que es una buena apuesta, porque "incentiva a la gente a encontrar buenos candidatos".

No faltaron los hombres, incluso chilenos, que jugaron sus cartas de presentación: "Estoy buscando una chica para casarme", "cuando quieras estoy para ti, tú dirás", "estoy disponible para lo que sea", "cumplo con todo, pero tengo 46 años", "yo me ofrezco para ser tu marido", entre otros.

Hasta el momento, la apuesta no ha encontrado ningún ganador. En uno de sus últimos videos, la tiktoker dijo que ya va por su octava cita.

