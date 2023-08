Video muestra a periodista desafiando los fuertes vientos provocados por el huracán Idalia en EEUU

31 ag. 2023 - 17:00 hrs.

El huracán Idalia se ha transformado en la principal preocupación de los habitantes y autoridades de Florida y Georgia, en Estados Unidos, luego de que tocara tierra en las últimas horas y miles de personas debiesen ser evacuadas.

Los vientos han llegado a superar los 200 kilómetros por hora, lo que se ha traducido en daños a infraestructura y cortes de luz, entre otras cosas.

Por esta razón, tanto bomberos como otros equipos de rescate han llamado a no visitar los lugares aledaños, al menos hasta que haya pasado la tormenta. En paralelo, se ha aconsejado no salir de los hogares y no conducir por calles inundadas.

El sorprendente video de un periodista

En el contexto de los embates del huracán Idalia, los medios de comunicación locales han cumplido un rol fundamental al hacerle seguimiento.

Así es como un periodista de la cadena NBC causó sorpresa al aparecer reporteando desde la localidad de Perry, en Florida, justo cuando las ráfagas de viento alcanzaban los 100 kilómetros por hora.

Se trata de Gabe Gutiérrez, quien apareció en pantalla sosteniendo su micrófono y resistiendo la fuerza del viento, sin siquiera poder mirar fijo a la cámara, debido a la constante lluvia que también caía.

Gabe Gutiérrez / NBC

En un instante la situación se volvió tan compleja, que el reportero tampoco podía terminar de completar sus frases, debido a las ráfagas que estaba resistiendo.

Lo anterior quedó expuesto en un registro, en el cual, incluso, se pudo apreciar la caída de un enorme cartel en el lugar, a raíz del huracán.

Revisa a continuación el video

give that man a raise! pic.twitter.com/zl2wAQrP7f — philip lewis (@Phil_Lewis_) August 30, 2023

