Le dijeron que era infértil: Mujer de 53 años da a luz a su primogénita después de 25 años de tratamiento

07 jun. 2023 - 15:30 hrs.

Una mujer de 53 años logró dar a luz a una bebé, después de pasar 25 años sometiéndose a diversos tratamientos que le permitieran concebir.

Helen Dalglish, de la ciudad de Glasgow, Escocia, dio a luz en septiembre de 2022 a la pequeña Daisy Grace.

"Cuando recibes un pequeño milagro, se olvidan los 25 años", dijo Dalglish a Daily Record. "Incluso ahora que la miro, no puedo creer que sea madre. Es surreal", añadió.

Los médicos le dijeron que era infértil

Fue a los 28 años que Helen Dalglish comenzó su camino por la maternidad. En ese tiempo se había mudado con su esposo de la época a Chipre, país en el que los médicos le informaron que, por el posicionamiento de su útero, concebir sería más difícil.

Incluso, tiempo después, y ya en Escocia, los médicos le dijeron que padecía de "infertilidad inexplicada", por lo que comenzó a prepararse para someterse a inseminaciones, procedimiento en que se inserta artificialmente el semen al útero de la mujer mientras está ovulando.

Cuando estos fallaron, pasaron inmediatamente a las fertilizaciones in vitro. Este es otro tipo de tratamiento, durante el cual se fecundan óvulos con espermatozoides en un laboratorio, y cuando estos alcanzan un grado de madurez, son implantados por el personal médico en el útero.

Daily Record

Pero parecía que ninguno de los fetos podía anclarse correctamente, y Dalglish sufrió varias pérdidas.

"A veces era demasiado, física, emocional y económicamente", explicó la madre primeriza. "Cada vez que fallaba quedaba absolutamente devastada. Es como una muerte. Me deprimía durante un par de semanas, pero luego me levantaba y me decía 'bueno, si quieres este bebé, ponte las pilas'", añadió.

El último intento

Cuando ya cumplió los 40 años se volvió aún más difícil, y con su actual pareja decidieron cambiar la clínica para hacer los tratamientos.

Fue justo en un complicado periodo, pues su padre se encontraba gravemente enfermo, y el embarazo no parecía ser una prioridad.

Pero antes de que su padre falleciera, tuvo una reveladora conversación.

"Mi madre me motivó a que hiciera el tratamiento. Antes de que mi padre muriera, el dijo: '¿Qué puedo traerte del cielo?', y ella respondió: 'Por favor, envía un bebé'", relató Helen.

Créditos: Daily Record

Fue en esta oportunidad que Helen Dalglish finalmente pudo concebir a su pequeña hija.

"Los dos rompimos a llorar y a gritar. Mi madre pensó que era negativo, pero eran lágrimas de alivio y felicidad", contó. "Creo que mi padre tuvo algo que ver", confesó.

A pesar de las complicaciones de su embarazo, alta presión arterial y diabetes gestacional, Helen dio a luz a su pequeña hija en septiembre y ahora contenta la ve crecer.

"Cuando llegamos a casa rompí a llorar. Sentí como si 25 años de dolor intentaran escapar y me atraparon en un momento en el que no lo esperaba...", concluyó.

