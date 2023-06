Joven descubre que no es hijo biológico de su papá: Su madre lo había demandado por pensión de alimentos

02 jun. 2023 - 16:00 hrs.

Viral se ha vuelto un joven colombiano llamado Kevin, después de que a través de TikTok revelara que descubrió que no era el hijo biológico de su padre, debido a una demanda de pensión alimenticia presentada por su mamá.

Sin embargo, eso no es lo único, ya que, luego del descubrimiento, el hombre que resultó no ser el padre biológico de Kevin, incluso le quitó su apellido legalmente.

"No es mi papá biológico y me quita el apellido"

Todo comenzó con un primer video en el que el joven, sin entregar mayores detalles, señalaba que "mi mamá demanda a mi papá por la cuota alimenticia y el juez mandó una prueba de ADN", seguido de "no es mi papá biológico y me quita el apellido".

Frente a la gran cantidad de visitas y comentarios que obtuvo aquel video, de personas interesadas en conocer más sobre el caso, el usuario conocido en la red social como "Kevinsito" decidió compartir una versión más detallada de la historia en otro video, donde proporcionó más información sobre los detalles del hecho.

Es en aquel segundo video en que comenzó aclarando que "mis papás se separaron cuando yo aún era un bebé porque mi mamá le había sido infiel", y agregó que su papá "era militar, por lo que lo veía cada 4, 6 meses".

Debido a lo anterior, es que Kevin veía a su padre de manera esporádica, sin embargo, lo contactaba por teléfono con regularidad, hasta que con el paso de los años, dejó de ocurrir. Incluso, el joven indicó en el video que "llegó el punto que solo llamaba en mis cumpleaños".

Frente a esto, cuando Kevin ya tenía 14 años, es que su madre, quien nunca la había pedido dinero para su hijo, sino que solo ansiaba que estuviera pendiente de él, decidió demandarlo, y el juez ordenó que su papá comenzara a darle una pensión alimenticia de forma mensual.

La prueba de ADN

Pese a lo anterior, un día Kevin fue solicitado a hacerse una prueba de ADN, a lo cual su madre aceptó sin preocupación, ya que supuestamente no tenía ninguna duda de que el hombre fuera realmente el padre biológico de su hijo.

No obstante, pasaron algunos días y los exámenes arrojaron que no era su papá biológico, lo que fue difícil de creer a muchos de su entorno, debido al parecido que mantenía con quien creía era su familia paterna. "Pasaron los días y yo no era el hijo. (...) Nadie creía porque yo me parezco a la familia de él, entonces era raro", explicó.

Después de un tiempo, se sometió a otra prueba de ADN que confirmó que no era compatible biológicamente con su supuesto padre.

Un mes después, sin conocer los detalles de lo que ocurrió entre sus progenitores, le informaron que su papá le había quitado legalmente su apellido para evitar futuras demandas de pensión alimenticia.

Finalmente, destacó que aunque entiende los "temas económicos" detrás de esta decisión, le duele emocionalmente, ya que siente que fue abandonado por motivos financieros y no por amor.

