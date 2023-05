El extraño caso de una mujer que asegura no sentir dolor: "Abre posibilidades para el descubrimiento de fármacos"

26 may. 2023 - 18:00 hrs.

Impacto, pero a la vez una serie de posibles avances científicos es lo que ha generado el caso de una mujer en Escocia, quien no sentiría dolor.

Se trata de Jo Cameron, de 74 años, que en 2013 fue diagnosticada con analgesia congénita, que sería la condición que genera este fenómeno.

Tras seis años de prueba, especialistas pudieron concluir la existencia de una mutación de un gen presente en el sistema nervioso central, precisamente, en lugares relacionados con el dolor. A este gen, lo denominaron "FAAH-OUT". Estos hallazgos fueron publicados en The Brain.

Menos ansiedad y menos miedo

La razón de bautizar de esta manera a ese gen es porque precisamente lo que hace es "desactivar" las funciones del gen "FAAH", que es el responsable de hacernos sentir dolor. Pero no solo se centra en esa arista, sino que también tiene directa relación con otros factores como cicatrización de las heridas y hasta el estado de ánimo.

Dicho esto, Jo Cameron no es solo una persona que está propensa a no sentir dolor, sino que también sus heridas cicatrizan más rápido y se ve menos expuesta a sensaciones como la ansiedad y el miedo.

"Era consciente de que era una persona feliz y despreocupada, pero no me di cuenta de que era diferente. Pensé que era solo yo", dijo la mujer, en declaraciones reproducidas por The New York Post.

A propósito de estas palabras, Cameron tomó conciencia de su condición cuando fue operada de la mano y la cadera, sin haber sentido molestas tras esas intervenciones.

Los avances en medicina

Al respecto, James Cox, de la Facultad de Medicina del University College de Londres y autor principal del estudio, indicó a través de un comunicado de prensa que "al comprender con precisión lo que ocurre a nivel molecular, podemos empezar a entender la biología implicada y eso abre posibilidades para el descubrimiento de fármacos que algún día podrían tener repercusiones positivas de gran alcance para los pacientes".

Los resultados del estudio toman mayor relevancia incluso, si se considera que antes de este trabajo, el genoma que contiene el FAAH-OUT era considerado "basura". Ahora, en cambio podría significar un gran hallazgo en los procesos de recuperación de los pacientes.

