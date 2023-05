"No puedo expresar lo orgullosa que estoy de mis padres": Familia completa se gradúa al mismo tiempo de la universidad

La Universidad Luterana de Texas en Estados Unidos ha sido testigo de un hecho sin precedentes en su historia: un padre, una madre y su hija lograron graduarse al mismo tiempo.

Ashley, Robyn y Greg Adams alcanzaron un logro excepcional al recibir su título universitario. Según Ashley, sus padres no tuvieron la oportunidad de terminar su educación en el pasado, debido a la prioridad de formar una familia y a mejores oportunidades laborales en ese entonces.

Sin embargo, decidieron unirse a ella en su formación académica y estudiar juntos. "No puedo expresar lo orgullosa que estoy de mis padres, no solo por volver a la escuela, sino por aprovechar al máximo su tiempo aquí", dijo.

"Mi madre ha asumido un papel de madre y siempre estaba ayudando a sus compañeros de clase de varias maneras. Mi papá llegó a ser un atleta universitario al unirse al equipo de golf", dijo, en declaraciones reseñadas por la revista People.

For the first time in the university’s history, a student will graduate with both of their parents. Read more about this exciting story as we lead up to the big day on our website: https://t.co/AGdSGCQWpm pic.twitter.com/T0scWfjmFC