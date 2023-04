Donald Trump vuelve a Instagram después de más de dos años: Esto fue lo que publicó

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, estuvo más de dos años desaparecido en Instagram, luego de perder en las elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Joe Biden, en el 2020.

Sin embargo, eso no significó que estuviese lejos del ámbito público, debido a que hace pocos días se vio involucrado en un juicio que enfrenta por agresión y difamación en la ciudad de Nueva York.

Las últimas publicaciones en Instagram y Twitter de Donald Trump fueron el 5 y 8 de enero de 2021, respectivamente. De ahí en adelante, esta última plataforma suspendió su cuenta ante un posible riesgo de "incitación a la violencia".

La red social del "pajarito", una de las más utilizadas por el 45° Presidente de Estados Unidos, llevó a cabo esta acción luego de que un sinnúmero de adherentes a él ingresaran por la fuerza al Capitolio.

En una de sus últimas publicaciones en esta plataforma, el ex Mandatario indicó que "los 75.000.000 de grandes patriotas estadounidenses que votaron por mí, tendrán una voz gigante en el futuro. ¡No se les faltará el respeto ni se les tratará injustamente de ninguna manera o forma!".

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!