La curiosa historia de unos espías rusos que se hicieron pasar por argentinos y fueron arrestados en Europa

31 mar. 2023 - 13:00 hrs.

Dos continentes y una historia difícil de creer, así fue como una pareja de espías rusos se hicieron pasar por ciudadanos argentinos para viajar a Eslovenia en forma secreta, con el supuesto objetivo de escapar de la incertidumbre socioeconómica del país sudamericano.

Fue en el año 2017 cuando María Mayer, Ludwig Gisch y sus dos hijos emprendieron rumbo hacia Liubliana, capital eslovena, aludiendo a una búsqueda de tranquilidad y una mejor calidad de vida, para dejar atrás un confuso pasado en Argentina.

No obstante, y tras semanas de sospecha, la policía local de Eslovenia los tomó por sorpresa en su domicilio y, tras allanar el inmueble, se encontraron con más de alguna sorpresa.

"Eran buenas personas"

Según consignó Crónica, a pesar de que falsificaron sus pasaportes, los agentes rusos sí habrían vivido, efectivamente, en el barrio de Belgrano, Buenos Aires, por un tiempo, antes de marcharse al país europeo.

Ya en Eslovenia, los vecinos de la pareja señalaron que eran "agradables" y "normales", por lo que nunca sospecharon algo malo de ellos.

"Hablo bien español y me di cuenta de que ellos no tenían acento en español. Eran buenas personas, ordinarias, no había forma de que fueran espías. Creo que todo es inventado por los medios", explicó un vecino.

No obstante, la policía reveló que los espías rusos tenían un vasto historial de viajes por el mundo y que pertenecían a una agrupación de élite, conocida como los "ilegales", y que se dedicaba a la recopilación de información.

El descubrimiento

Fue en un domicilio ubicado en el barrio Crnuce de Liubliana, donde la policía eslovena encontró grandes cifras de dinero en efectivo que esta familia de agentes utilizaba para realizar su trabajo en el expaís yugoslavo.

Según explicó el portavoz de la policía local, Drago Menegalija, “los sospechosos son miembros de un servicio de inteligencia extranjero, que utilizaron documentos de identidad extranjeros obtenidos ilegalmente para vivir y trabajar en Eslovenia con identidades falsas y recopilar información en secreto”.